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護照免簽少5個 外交部：不排除中國施壓

聯合報／ 記者陳熙文／台北報導
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照
中華民國外交部。圖／聯合報系資料照

我國護照在國際上享有許多國家免簽證優惠待遇，不過審計部最新報告指出，給予我國免簽證待遇的國家和地區，從去年年底一七一個降為一六六個，退回二○一七年的紀錄。外交部說，部分非洲國家因政治因素，取消給予我國人電子簽證待遇，部分地區不排除有中國大陸施壓。

審計部公布「一一二年度中央政府總決算審核報告」指出，外交部統計近五年度（二○一九至二○二三年度），新增給予國人電子簽證待遇者，共計有阿根廷、沙烏地阿拉伯、蒙古及俄羅斯等四個國家；新增給予國人免簽證者，共計有安地卡及巴布達及泰國等兩個國家。

報告指出，截至今年四月底，給予國人免簽證待遇國家（地區）計一六六個，較去年減少五個。報告中檢討外交部，指上述國家給予國人簽證待遇取消或變更或限縮，駐外館處等未能有效掌握，導致有逾一個月以上未更正網站資訊，如哥倫比亞去年六月二日起變更限縮國人免簽證條件，外交部網站免簽、落地簽、電子簽證資訊專區於去年七月廿一日才將哥倫比亞從免簽國家名單中移除，恐影響國人出國安排。

外交部說，非洲南部國家波扎那日前因中國壓力，在其電簽系統國籍欄位取消「Taiwan」選項，強迫我國人勾選「China」欄位，造成我國人原享電簽待遇實質上遭取消。哈薩克政府近年推動電子簽證，取消於機場核發落地簽證措施，若國人擬持我國護照前往哈國，須依該國規定向哈國駐外使領館辦理實體簽證。

外交部並指出，哥倫比亞去年五月廿三日宣布調整部分國家人民入境簽證待遇，持我國護照者無法再享免簽，我國駐哥倫比亞代表處在新措施實施前，曾積極溝通，但哥國仍一意孤行，不排除與中國施壓有關。

免簽 外交部 簽證

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