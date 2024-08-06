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2026新北市長選戰提前過招 侯友宜宴立委 藍綠白人選齊聚

聯合報／ 記者葉德正李成蔭／新北報導
新北市長侯友宜（站者）昨晚邀新北市區域與不分區立委交流市政議題，不分區立委黃國昌（左三）也出席，可能投入二○二六選戰的藍、綠、白人物齊聚，飯局上硝煙味不濃，檯面下暗潮洶湧。記者葉信菉／攝影
新北市長侯友宜（站者）昨晚邀新北市區域與不分區立委交流市政議題，不分區立委黃國昌（左三）也出席，可能投入二○二六選戰的藍、綠、白人物齊聚，飯局上硝煙味不濃，檯面下暗潮洶湧。記者葉信菉／攝影

新北市長侯友宜昨晚邀請新北立委餐敘，二○二六新北市長可能人選民進黨立委蘇巧慧、民眾黨立委黃國昌、國民黨立委洪孟楷，與新北市副市長劉和然齊聚，餐會飄政治味，為二○二六選戰提前拉開序幕。

民進黨立委吳秉叡、李坤城、國民黨立委羅明才出國未出席，其餘九位新北區域立委和不分區立委黃國昌十人皆到場，這也是新北市首度邀請不分區立委，侯、昌關係引發聯想。

民進黨立委張宏陸進場時要與侯友宜握手，不慎被黃國昌的伴手禮絆倒，侯對於招待不周感到抱歉。劉和然身為主辦單位成員，熱情接待每位到場委員，為同桌委員倒茶，頗有東道主氣勢。

洪孟楷身兼國民黨立院黨團書記長，大談財劃法，強化其扮演中央與地方溝通橋梁代表性；蘇巧慧直衝對手陣營以利設定未來戰略；黃國昌盼藉此了解新北市政，持續實踐「國昌學侯」以待來日。

黃國昌受訪時稱讚侯施政用心，「今天是不分黨派餐敘，希望中央地方共同協力推動新北市政」，雖然他是不分區立委，但責任區在新北市，也曾出席地方行動治理座談，不用把聚會與兩年後選舉連結。

侯友宜說，身為新北市長，有責任將新北近年與未來要做的市政重點讓立委了解，立委有選區之分，但可以合作，市府將與十三名委員團結成一個力量，讓新北更好。侯也說，將拜訪行政院長，向各部會首長請益，會定期辦市政交流會。

餐會晚間八時廿分結束，黃國昌快步離去，蘇巧慧強調大家是新北隊，彼此選區建設環環相扣；洪孟楷說餐敘氣氛融洽，合照時展現默契喊「新北市，讚」。

政壇人士觀察，侯二○二四總統大選鎩羽而歸後回歸市政，做為治理四百萬人口的大諸侯，必須展現有統合藍綠白實力及能量，避免提早跛腳，才能持續坐穩新北共主地位，不論是布局黨主席或放眼二○二六扮演「最強母雞」，都是巨大考驗。

蘇巧慧 黃國昌

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