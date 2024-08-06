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國會改革案 憲法法庭今言詞辯論

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜／台北報導
憲法法庭。圖／聯合報系資料照
憲法法庭。圖／聯合報系資料照

憲法法庭今將針對國會改革修法是否違憲行言詞辯論，民進黨立法院黨團由立委柯建銘、吳思瑤、鍾佳濱，關係機關立法院則由吳宗憲、翁曉玲、黃國昌擔任代表，總統府秘書長潘孟安也將首次出庭；另立法院不服法務部作為相對人而聲明異議，憲法法庭昨裁定駁回。

立法院認為法務部是行政院下級機關，難以期待會提出反於行政院法律見解，聲請異議，但憲法法庭認為法務部為刑法主管機關，本案受審查法規範包括刑法第一四一條之一規定，依法應作為相對人，並非憲法法庭所指定，因此裁定駁回。

憲法法庭言詞辯論預計上午九時開庭，下午五時結束，分為上、下兩場，上午聚焦立法程序、總統國情報告、反質詢、人事同意權部分，下午處理調查權、聽證會、藐視國會罪等規定。

聲請人方民進黨團代表包括立委柯建銘、吳思瑤、鍾佳濱，訴訟代理人為律師陳一銘、陳鵬光、方瑋晨；行政院由秘書長龔明鑫擔任機關代表，訴訟代理人則為教授陳信安、律師李荃和、賴秉詳。

賴清德總統方面，上午由秘書長潘孟安擔任機關代表，下午為副秘書長張惇涵，訴訟代理人為教授孫迺翊、副教授蘇慧婕、律師洪偉勝；監察院由秘書長李俊俋擔任機關代表，訴訟代理人為律師李元德、助理教授姚孟昌。

關係機關立法院由國民黨立委吳宗憲、翁曉玲、民眾黨立委黃國昌出席，訴訟代理人為律師葉慶元、林石猛、副教授仉桂美；下午出席的相對人法務部將由常務次長黃謀信擔任機關代表，訴訟代理人為檢察司副司長、主任檢察官劉怡婷。

憲法法庭國會改革修法言詞辯論，邀請東吳大學法學院教授董保城、台北大學法律系副教授黃銘輝、政治大學法學院副教授林佳和、台灣大學法學院教授張文貞擔任學者專家；台北律師公會、民間司法改革基金會、台灣青年法律人協會、台灣經濟民主連合、中央研究院法律研究所研究員林建志、律師陳韋樵等人也出具法庭之友意見書。

記者林銘翰、唐筱恬、黃婉婷／台北報導

立法院通過國會改革修法，執政黨兵分四路聲請釋憲，憲法法庭今言詞辯論，朝野各自備戰。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，大法官是憲法的守護者，不是執政黨的守護者，今天要對話的對象是全台灣人民，因為攸關台灣的民主進程是否會因為一黨之私而繼續顛簸下去。

國民黨立委翁曉玲強調，藍白共推的國會改革是依據大法官釋字第三二五號、五八五號解釋等而來，絕無違憲之虞。

朝野言詞辯論，戰火一觸即發。民進黨團幹事長吳思瑤表示，希望藍白不要想用程序問題詆毀憲法法庭的公正性，別「雞蛋裡挑鋼筋」、帶風向。民進黨團將側重修法過程的程序缺失。據悉，總統府會聚焦國情報告、行政院著眼藐視國會、監察院則以聽證、調查等面向為主。

律師 憲法法庭 立法院

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