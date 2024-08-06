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「反惡罷」遭嗆沒基隆人 王鴻薇、羅智強駁斥

聯合報／ 記者唐筱恬／台北報導
基隆市長謝國樑罷免案預料成立並進入投票階段，罷團加強宣傳，市區也出現挺謝看板抗衡。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑罷免案預料成立並進入投票階段，罷團加強宣傳，市區也出現挺謝看板抗衡。記者邱瑞杰／攝影

基隆市中心建築物外牆出現中廣前董事長趙少康、國民黨立委王鴻薇、羅智強合體的「咱基隆人反惡罷」看板，遭發動罷免團體嗆聲，裡面沒有一個是基隆人。王鴻薇在臉書上回批，自己在基隆出生，身分證字號是C開頭，小學4年級來到台北，很多親戚都還在基隆，她是對基隆懷抱感情的「基隆人」，罷樑團體對基隆要多無知？

王鴻薇說，她和趙少康、羅智強一起支持謝國樑，訴求「咱基隆人反惡罷」，未料罷樑團體竟攻擊他們3人不算基隆人。她反問，基隆人的定義是什麼？基隆出生？基隆成長？有基隆投票權？對於基隆這個海洋城市，都不應該是狹隘的定義。

「說我不是基隆人，笑話一場。」羅智強表示，民進黨側翼打著公民旗號鬥爭市長謝國樑，他與趙少康、王鴻薇號召基隆人反惡罷，罷樑團體卻攻擊他們不算基隆人。他是基隆長大的小孩，基隆市中山國小、中山國中、基隆高中畢業，永遠都以自己是基隆小孩為榮。

基隆 王鴻薇 趙少康

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