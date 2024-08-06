侯友宜邀宴 出席立委稱不分黨派都是新北隊

新北市長侯友宜今天晚間舉行市政交流會，邀新北市區域與不分區立委餐敘，下屆市長選舉可能參選人都現身並高喊新北市讚，蘇巧慧等人說，沒有黨派之分，在地立委都是新北隊。

侯友宜今天在市府餐廳宴請新北市朝野立委，遭外界點名可能參選2026年新北市長人選都出席，包括民進黨立委蘇巧慧、民眾黨不分區立委黃國昌、國民黨立委洪孟楷及新北市副市長劉和然等人。

除了民進黨立委吳秉叡、李坤城及國民黨立委羅明才等人出國或另有行程未出席外，其餘立委都陸續出席。會後還一起合影並高喊「新北市讚」的口號，黃國昌離席後，其他立委都與侯友宜共同接受媒體聯訪。

媒體提問，會中是否有提及選舉的議題。對此，侯友宜表示，今天都是在談新北市的大小建設，不管是大建設、小建設「我們都關心新北市未來好」。

蘇巧慧指出，今天氣氛非常融洽，如果能有更多這樣的機會，大家一起來對新北的建設共同討論，這是大家所樂見的「今天在這裡沒有黨派之分，今天在這裡所有的立委都是新北隊」。

洪孟楷表示，今天氣氛融洽，還有聊到世壯運、侯友宜可能參加什麼項目或一起組隊等話題，但都沒有談到選舉的話題，大合照時還一起喊新北市讚，「今天不分藍綠白，大家都是新北隊」。

黃國昌指出，感謝侯友宜的邀請，有機會針對市政交換意見，他覺得是一個非常好的事情。今天的主軸是新北市政推動，沒有必要與選舉做太強烈連結，他雖然是不分區的立委，但責任區是新北市，今天應著重幫新北市民爭取權益、市政推動更順利。

劉和然接受媒體採訪時表示，他個人覺得會中沒有什麼選舉的味道，完全談的是市政。市府主要是說明新北市政2030年的願景，請立委在經費補助或提案審查進度上多幫忙，也希望立委們在立院會期空檔時多聚聚，不分黨派，共同為新北的市政而努力。