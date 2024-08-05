侯友宜邀立委交流市政 聚焦73案需中央幫助

新北今舉行市政交流會，廣邀新北立委出席，外界也好奇內容為何，新北研考會指出，包含61案需中央補助經費、12案需中央協助；新北市長侯友宜表示，他將親自拜訪行政院長、各部會首長請益，也要定期舉辦市政交流會，盼所有立委團結，共同讓新北越來越好。

研考會說明，侯友宜今與副市長劉和然、朱惕之、陳純敬率領市府團隊，邀請新北立委市政交流。為實現2030願景，透過新板特區、三重第二行政園區、新莊副都心的「三大軸心」，以捷運的「三環六線」串起從新店十四張至蘆南蘆北整體開發區的3條「微笑曲線」，讓智慧物流、科技、生技、電動車等產業在「六大產業區」發展。

侯友宜表示，新北積極推動建設包括軌道建設、道路橋梁、校舍新建、河川整治、社會住宅、運動中心、停車場等各項建設，但資源有限，需要中央補助重大建設以及行政協助，感謝立委不分黨派關心，例如立委林德福希望爭取捷運中和光復線，造福雙北民眾，因此也希望其他立委，不分你我給予支持。

研考會彙整提到，市道105新闢道路、汙水下水道建設、抽水機組更新以及五泰、八里、深坑捷運等共61案盼中央補助經費；另外包括「財劃法」修正、國土計畫規定、淡海新市鎮開發、銀新未來城推動，以及社工勤務加給等共12案，也需要中央行政協助。

侯友宜指出，他將親自拜會各部長、請益行政院長，未來與立委的市政交流會定期舉辦，除報告進度外，也會聽取委員們意見，今天會議是雙向交流，希望藉此讓所有立委團結，共同讓新北市越來越好。