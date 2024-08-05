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市政交流會 劉和然：侯交代準備資料不藏私

聯合報／ 記者葉德正李成蔭／新北即時報導
新北市副市長劉和然表示，今天感受不到選舉氛圍。記者葉德正／攝影
新北市副市長劉和然表示，今天感受不到選舉氛圍。記者葉德正／攝影

新北市長侯友宜今天邀請新北市區域與不分區立委市政交流，被認為是侯友宜熱門接班人的新北市副市長劉和然受訪時，強調只談市政不談政治，被問到有無感受到「選舉味」，劉和然表示，這次談的議題都是市政，市政是延續性的，他更透露市長當初交代準備資料時，不管是市府重大建設、未來願景，全部都不能藏私，就是希望讓所有委員了解。

劉和然表示，今天會談氣氛非常好，談最多比例的是新北重中之重的軌道建設，尤其很多軌道建設橫跨多個行政區，需要委員間合作，還有談了社宅等議題。

劉和然說，新北市也將2030願景讓所有委員知道，希望委員協助爭取經費，另外在議案審查進度，也能夠協助，大家一起不分黨派，為新北這塊土地打拚，委員也很有默契，未來只要立院會期休息，或找出空檔，大家一起聚一聚直接交流，不分哪個委員會、不分黨派。

被問到與綠委蘇巧慧、藍委洪孟楷、白委黃國昌同框，是否有感受到選舉味，劉和然說「我覺得沒有」，今天談的議題都是市政，市政是延續性的，有必要讓大家都能夠了解，他更透露市長有交代，準備的資料完全都不能藏私，不管是重大建設或願景，都要完整跟委員報告，完全感受不到選舉的味道。

由於劉和然負責今日與會委員接待任務，他陪同提早離席的黃國昌一起搭電梯，被問到兩人談了什麼，劉和然說，兩人都是談市政，未來也都需要委員多幫忙新北建設。

劉和然

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