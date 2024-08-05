侯友宜會藍綠白立委 討論最熱是「裸裝」土耳其大叔？

新北市長 侯友宜 今天邀請新北市區域與 不分區立委 交流市政，侯友宜受訪表示，非常敬佩每位立委都非常關心新北發展，他認為這場是雙向交流，不管是國民黨、民進黨還是民眾黨都給他滿滿支持與鼓勵，未來除了定期聚會，有空都可見面，他也會主動聯繫、溝通，一起並肩作戰。除市政建設，奧運更是席間熱門話題，據參與委員透露，侯友宜除了關心台灣好手，更談到「裸裝」獲銀牌的土耳其射擊好手，開玩笑指自己槍法不錯，去比可能會「勝之不武」。

今天聚會一個半小時，除由副祕書長龔雅雯簡報，侯友宜親自向各立委拜託，還有餐敘交流，除針對各選區的軌道建設、社會福利，也彙整包括市道105新闢道路、汙水下水道建設、抽水機組更新以及五泰、八里、深坑捷運等共61案，盼中央補助經費；另外包括「財劃法」修正、國土計畫規定、淡海新市鎮開發、銀新未來城推動，以及社工勤務加給等共12案，也需要中央行政協助。

媒體問到市府首次邀請不分區立委，黃是否有與市府高層互留聯繫方式，侯友宜說，國昌委員雖是不分區立委，但他在新北服務，感謝除黃委員，還有民進黨、國民黨委員給他很多方向，三黨不分你跟我，都只為新北市好。

被問到未來新北可能人選齊聚一堂，侯友宜說，感謝蘇巧慧、洪孟楷、林德福等立委，都很關心新北發展，張宏陸委員也提供很多板橋建設的好意見，大家方向一致，今天純粹是談新北市未來，還有市府有無需要調整，市府都有責任跟立委們報告，市長過有責任溝通，談的都是新北大小建設，都關心新北未來的好。