快訊

奧運體操／掉槓後以為無緣奪牌 唐嘉鴻並列銅牌也傻眼

美股道瓊開盤一度狂瀉千點 台積電ADR重挫4%、輝達暴跌5%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

交流會後／藍綠新北市長熱門人選一同受訪 黃國昌快步離開

聯合報／ 記者李成蔭葉德正／新北即時報導
立委蘇巧慧等人則是與新北市長侯友宜及眾多立委一同接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
立委蘇巧慧等人則是與新北市長侯友宜及眾多立委一同接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

2026新北市長話題再現，藍綠白熱門人選今都以新北立委身分參與新北市政交流會，引發政治聯想。民眾黨立委黃國昌會後快步離去；民進黨立委蘇巧慧則強調今天大家都是新北隊，彼此選區建設環環相扣；國民黨立委洪孟楷則說，餐敘氣氛融洽，大家還在聊2025世壯運，並於大合照時默契喊「新北市讚」。

新北市府今舉行新北市政交流會，邀請新北有關立委出席，其中因為有國民黨立委洪孟楷、民進黨立委蘇巧慧、民眾黨立委黃國昌等2026新北市長熱門人選，因此會議也引發外界政治聯想。

會議結束後，黃國昌不知道是因為已經會前聯訪或其他原因，在新北副市長劉和然陪同下快步離開會場，洪孟楷、蘇巧慧等人則是與新北市長侯友宜一同接受媒體聯訪。

蘇巧慧強調，大家看得出來今天餐敘氣氛非常融洽，如果能有更多這樣的機會，大家一起來對新北的建設共同討論，都是令人樂見的，今天在這裡沒有黨派之分，所有在場立委都是新北隊。

蘇巧慧提到，剛剛討論建設中，每個人的選區彼此都相連，像一條輕軌可能會從立委林德福的選區（永和、中和部分里）到她那的選區（樹林、鶯歌、新莊部分里）、到立委吳秉叡的選區（新莊）、到立委吳琪銘委員的選區（土城、三峽）；洪孟楷的輕軌也會到立委張宏陸的選區（板橋）那邊，真的任何的建設都是環環相扣。這些都是在為新北努力，是今天大家共同的心願。

洪孟楷則於媒體聯訪後約侯友宜及同黨立委自拍合照，並再接受媒體聯訪。他表示，今天氣氛非常融洽，市府過去跟地方立委都有非常好的溝通跟連結，這從與市府互動來看是毋庸置疑的。

洪孟楷提到，一個多小時餐敘中有聊到軌道建設、地方治理、區域發展、人口成長，還聊到侯友宜2025年世壯運參賽項目，還有能不能一起組隊等話題，但都沒有聊到選舉，最後大家大合照也一起比「新北市讚」，這沒有排演也有默契，代表不分藍綠白黨派，大家都是新北隊。

國民黨立委洪孟楷於媒體聯訪後約新北市長侯友宜及同黨立委自拍合照。記者李成蔭／攝影
國民黨立委洪孟楷於媒體聯訪後約新北市長侯友宜及同黨立委自拍合照。記者李成蔭／攝影
新北市府今舉行新北市政交流會，市長侯友宜於會後與立委們一同接受聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市府今舉行新北市政交流會，市長侯友宜於會後與立委們一同接受聯訪。記者李成蔭／攝影
國民黨立委洪孟楷於新北市長侯友宜聯訪後，再接受聯訪。記者李成蔭／攝影
國民黨立委洪孟楷於新北市長侯友宜聯訪後，再接受聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市府今舉行新北市政交流會，市長侯友宜於會後與立委們一同接受聯訪。記者李成蔭／攝影
新北市府今舉行新北市政交流會，市長侯友宜於會後與立委們一同接受聯訪。記者李成蔭／攝影

新北 洪孟楷 蘇巧慧

延伸閱讀

為2026？黃國昌新北市政聚會參一腳 「受市長邀請」

影／熱門市長人選皆出席！邀請新北立委晚宴 侯友宜盼能團結各方力量

幕後／新北市政交流餐會 藍綠白各有盤算？

侯友宜宴請立委 2026藍綠白新北可能人選齊聚飄選舉味

相關新聞

侯友宜會藍綠白立委 討論最熱是「裸裝」土耳其大叔？

新北市長侯友宜今天邀請新北市區域與不分區立委交流市政，侯友宜受訪表示，非常敬佩每位立委都非常關心新北發展，他認為這場是雙...

交流會後／藍綠新北市長熱門人選一同受訪 黃國昌快步離開

2026新北市長話題再現，藍綠白熱門人選今都以新北立委身分參與新北市政交流會，引發政治聯想。民眾黨立委黃國昌會後快步離去...

新北市政交流會 侯友宜：跟13位立委團結打拚

新北市長侯友宜今天晚間邀請新北市12名選區立委與1名不分區立委舉行市政交流會，侯友宜致詞時強調，除拜託立委協助新北爭取建...

【重磅快評】一天嚇人民兩次 郭智輝語出驚人能耐了得

台股大跌，投資人驚魂甫定，經濟部長郭智輝不知安撫投資人，卻說「大家要有準備」；談到水價，他說廿幾年沒調價，就像各位薪水如...

市政交流會 劉和然：侯交代準備資料不藏私

新北市長侯友宜今天邀請新北市區域與不分區立委市政交流，被認為是侯友宜熱門接班人的新北市副市長劉和然受訪時，強調只談市政不...

停砍年金提案 退休團體盼藍委下會期排入立院議程

公教軍警消聯合總會今天舉行理監事聯席會議與公共政策論壇，會中聚焦二次年金改革議題，並一致通過，盼國民黨立院黨團下會期盡快...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。