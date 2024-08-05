交流會後／藍綠新北市長熱門人選一同受訪 黃國昌快步離開
2026新北市長話題再現，藍綠白熱門人選今都以新北立委身分參與新北市政交流會，引發政治聯想。民眾黨立委黃國昌會後快步離去；民進黨立委蘇巧慧則強調今天大家都是新北隊，彼此選區建設環環相扣；國民黨立委洪孟楷則說，餐敘氣氛融洽，大家還在聊2025世壯運，並於大合照時默契喊「新北市讚」。
新北市府今舉行新北市政交流會，邀請新北有關立委出席，其中因為有國民黨立委洪孟楷、民進黨立委蘇巧慧、民眾黨立委黃國昌等2026新北市長熱門人選，因此會議也引發外界政治聯想。
會議結束後，黃國昌不知道是因為已經會前聯訪或其他原因，在新北副市長劉和然陪同下快步離開會場，洪孟楷、蘇巧慧等人則是與新北市長侯友宜一同接受媒體聯訪。
蘇巧慧強調，大家看得出來今天餐敘氣氛非常融洽，如果能有更多這樣的機會，大家一起來對新北的建設共同討論，都是令人樂見的，今天在這裡沒有黨派之分，所有在場立委都是新北隊。
蘇巧慧提到，剛剛討論建設中，每個人的選區彼此都相連，像一條輕軌可能會從立委林德福的選區（永和、中和部分里）到她那的選區（樹林、鶯歌、新莊部分里）、到立委吳秉叡的選區（新莊）、到立委吳琪銘委員的選區（土城、三峽）；洪孟楷的輕軌也會到立委張宏陸的選區（板橋）那邊，真的任何的建設都是環環相扣。這些都是在為新北努力，是今天大家共同的心願。
洪孟楷則於媒體聯訪後約侯友宜及同黨立委自拍合照，並再接受媒體聯訪。他表示，今天氣氛非常融洽，市府過去跟地方立委都有非常好的溝通跟連結，這從與市府互動來看是毋庸置疑的。
洪孟楷提到，一個多小時餐敘中有聊到軌道建設、地方治理、區域發展、人口成長，還聊到侯友宜2025年世壯運參賽項目，還有能不能一起組隊等話題，但都沒有聊到選舉，最後大家大合照也一起比「新北市讚」，這沒有排演也有默契，代表不分藍綠白黨派，大家都是新北隊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言