交流會後／藍綠新北市長熱門人選一同受訪 黃國昌快步離開

2026新北市長話題再現，藍綠白熱門人選今都以新北立委身分參與新北市政交流會，引發政治聯想。民眾黨立委黃國昌會後快步離去；民進黨立委蘇巧慧則強調今天大家都是新北隊，彼此選區建設環環相扣；國民黨立委洪孟楷則說，餐敘氣氛融洽，大家還在聊2025世壯運，並於大合照時默契喊「新北市讚」。

新北市府今舉行新北市政交流會，邀請新北有關立委出席，其中因為有國民黨立委洪孟楷、民進黨立委蘇巧慧、民眾黨立委黃國昌等2026新北市長熱門人選，因此會議也引發外界政治聯想。

會議結束後，黃國昌不知道是因為已經會前聯訪或其他原因，在新北副市長劉和然陪同下快步離開會場，洪孟楷、蘇巧慧等人則是與新北市長侯友宜一同接受媒體聯訪。

蘇巧慧強調，大家看得出來今天餐敘氣氛非常融洽，如果能有更多這樣的機會，大家一起來對新北的建設共同討論，都是令人樂見的，今天在這裡沒有黨派之分，所有在場立委都是新北隊。

蘇巧慧提到，剛剛討論建設中，每個人的選區彼此都相連，像一條輕軌可能會從立委林德福的選區（永和、中和部分里）到她那的選區（樹林、鶯歌、新莊部分里）、到立委吳秉叡的選區（新莊）、到立委吳琪銘委員的選區（土城、三峽）；洪孟楷的輕軌也會到立委張宏陸的選區（板橋）那邊，真的任何的建設都是環環相扣。這些都是在為新北努力，是今天大家共同的心願。

洪孟楷則於媒體聯訪後約侯友宜及同黨立委自拍合照，並再接受媒體聯訪。他表示，今天氣氛非常融洽，市府過去跟地方立委都有非常好的溝通跟連結，這從與市府互動來看是毋庸置疑的。