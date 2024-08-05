為2026？黃國昌新北市政聚會參一腳 「受市長邀請」

多位2026新北市長熱門人選今晚出席新北市政交流會，其中因為民眾黨立委黃國昌為不分區，非新北區域立委，引發外界政治聯想。他回應，自己責任區在新北，過去也參與眾多地方座談，今天是受市長侯友宜邀請，大家不必與兩年後選舉連結；他也說，會議中將跟大家溝通財劃法。

新北市府今晚邀請新北有關立委舉行市政交流會，拜託立委不分黨派協助新北爭取各項重大建設，盼透過雙向交流共好，但由於民進黨立委蘇巧慧、民眾黨立委黃國昌、國民黨立委洪孟楷、新北市副市長劉和然等2026新北市長可能人選都同桌，尤其是黃並非區域立委，而是責任區在新北，這是新北市首度邀請不分區立委，侯、昌關係引發聯想。

黃國昌今比起侯友宜、蘇巧慧等人早到場，並於接受媒體聯訪時表示，侯友宜在推動整個市政建設過程當中，一直都非常用心，今天是不分黨派跟新北地區立委餐敘，最主要也是希望中央地方共同協力推動新北市政，市府於今天會面之前也細心請人員聯繫，找到一個最大公約數，讓大部分的立委都能出席。

黃國昌表示，感謝侯友宜邀請，讓他有機會來交換對新北市政的意見。其實今天主軸還是推動新北市政，倒沒有必要跟選舉強烈連結，雖然自己是不分區立委，但責任區是新北市，自己過去也都出席地方行動治理座談，所以大家不用把聚會跟兩年後的選舉連結，主要還是在怎麼幫新北市民爭取權益，讓新北市政能更順利，才是今天聚會最主要的目的。