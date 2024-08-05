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停砍年金提案 退休團體盼立院下會期啟動討論

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
公教軍警消聯合總會理監事會議今頒發特殊貢獻獎給輔導總會長劉盛良（右二），國民黨秘書長黃健庭（左二）也出席。圖／公教軍警消聯合總會提供
公教軍警消聯合總會理監事會議今頒發特殊貢獻獎給輔導總會長劉盛良（右二），國民黨秘書長黃健庭（左二）也出席。圖／公教軍警消聯合總會提供

公教軍警消聯合總會今天舉行理監事聯席會議與公共政策論壇，會中聚焦二次年金改革議題，並一致通過，盼國民黨立院黨團下會期盡快將年改修法排入議程討論。

國民黨團先前提案修法，主張今年起停止遞減退休公教所得替代率，並在立法院會否決民進黨團提出的復議案，順利讓法案交付相關委員會待審。

公教軍警消聯合總會理監事會議今天頒發特殊貢獻獎給輔導總會長劉盛良，感謝劉兩任會長為聯合總會的壯大奠定基礎，也捍衛公教軍警消的尊嚴與權益。會中並通過，將尋求國民黨中央及立法院黨團支持，盼立法院下會期能將年改修法相關提案排入議程討論。

公教軍警消聯合總會長林水吉表示，退休軍公教對二次年改都有殷切的期待，當初民進黨政府霸凌、將退休軍公教汙名化為米蟲，無視信賴保護及不溯及既往原則，大砍退休金，令許多退休人員晚年生活大受影響。

林水吉表示，立院上個會期有比年改更重要的議題要討論，下會期希望國民黨中央能大力支持立院黨團，將草案排入議程，並透過公聽會廣泛討論。他們也理解，年改修法內容，朝野一定是公說公有理、婆說婆有理，最後結果會如何，仍要靠政治角力來解決定案。

修法 國民黨 年改

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