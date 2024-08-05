【重磅快評】一天嚇人民兩次 郭智輝語出驚人能耐了得

台股大跌，投資人驚魂甫定，經濟部長郭智輝不知安撫投資人，卻說「大家要有準備」；談到水價，他說廿幾年沒調價，就像各位薪水如果廿幾年沒調整，很難反映費用，但他知道台水有在做方案研擬。郭智輝語出驚人的能耐果然了得，難怪連綠委一開始都對他很難適應，而要向賴清德告狀了。

台股今天利空籠罩，收盤暴跌1807點。經濟部長郭智輝早上出席「2024第八屆能源轉型國際論壇」受訪表示，「大家要有準備，這是景氣循環的一部分」，且環境對景氣影響很深，因素也很多，像是受到極端氣候影響，也會連帶影響世界景氣。

郭智輝身為經濟部長，談起股災就推給景氣循環，甚至極端氣候，好像經濟部一點事兒也沒有，還要大家要有心理準備。對此，民眾不免好奇，如果股災都可歸責景氣循環、極端氣候，政府一點也沒有辦法著力，那我們要這個經濟部長要做什麼？

前年十月間，台股跌跌不休，當時的經濟部長王美花即使評價不高，但她猶知必須要精神喊話一番，並分析當時國際經濟情勢主要是受到美國快速升息、終端需求減弱、外界關注美國對晶片管制影響所致，更也不忘強調台灣半導體產業體質好，對中長期經濟發展有信心。

郭智輝來自產業界，對國際經濟情勢應比王美花更有掌握，台股體質不差，郭智輝要談股災，起碼也要提出擲地有聲的見解以及解方，怎能輕率就說這是景氣循環的一部分，甚至極端氣候都搬出來。試問，郭部長對極端氣候及景氣循環的相關性又了解多少？能不能說得更清楚一些？

再談水電，郭智輝受訪說是「反映成本」，電價會由電價委員會做決定，用電較多的產業用電要看有沒有競爭力來做考量，水價的部分，畢竟廿幾年沒有調價，就像各位的薪水如果廿十幾年沒有調整，也很難反映費用嘛，他知道台水有在做方案研擬，如果大家都能夠接受，我們就會調整…。

郭智輝一派氣鬆談水價，還拿受薪階級廿幾年沒調整薪水來作比喻，其實並不恰當。如果大家薪水長年沒有調整，那水價調整還有什麼好談？四月才調整的電價又有何正當性？郭智輝顯然和庶民生活有一段距離。

郭智輝提水電雙漲，又掛勾薪水調整，顯然極為不智；正如他被問到是否支持核電，他說經濟部沒有什麼立場，就是所有能用的電全部讓它上機，但核能僅占3%，他比較沒有花這麼多心思在這上面，更著重在其他90幾%，因為他面對的是2030年要淨零減碳的部分，是他個人比較注重的部分。

但在眼前的事實是，經濟部近來不斷新增、擴增火力機組，以取代逐一停機、除役的核能機組，排碳量只增不減，這是那門子的注重淨零減碳？郭智輝的施政充滿矛盾，但一天可嚇人民兩次，的確是其他閣員難望其項背。