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新北市政交流會邀13立委…劉和然親自接待 他為握手侯友宜不慎摔跤

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新北市政交流會 侯友宜：跟13位立委團結打拚

聯合報／ 記者葉德正李成蔭／新北即時報導
新北市長侯友宜強調，要跟13名委員打拚。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜強調，要跟13名委員打拚。記者葉德正／攝影

新北市長侯友宜今天晚間邀請新北市12名選區立委與1名不分區立委舉行市政交流會，侯友宜致詞時強調，除拜託立委協助新北爭取建設，對於新北做不好的地方，也歡迎委員提出建議，他強調，這是一個「雙向的溝通」，市府將與十三名委員團結成一個力量，讓新北更好。

截至晚間7時，除了請假的綠委吳秉叡、李坤城、藍委羅明才，綠委林淑芬、藍委廖先翔、葉元之因為行程延誤尚未抵達現場。

活動開始前，副市長劉和然身為主辦單位成員，一一接待每位到場委員，包括民眾黨立委黃國昌、蘇巧慧、洪孟楷等等，都熱情迎接，劉甚至扮演起服務生角色，為同桌委員倒茶，頗有東道主的氣勢。

不過今天開場時發生一個插曲，綠委張宏陸到場時，為了跟侯友宜握手，卻不慎被黃國昌的伴手禮拌到腳，臉部著地跌倒，讓侯對於招待不周感到相當抱歉。

侯友宜表示，這次邀請12位區域立委和1位不分區立委，從委員上任到現在也有半年時間，他身為新北市長，有責任要把新北這幾年與未來要做的市政情況讓新北立委全盤了解，包括社會住宅、軌道建設、托老托育與相關社會福利等，都希望讓所有委員了解工作進度，哪些需要中央與地方一起解決。

侯友宜說，立委雖然有選區之分，但其實彼此可以合作，他就舉永和藍委林德福關心的捷運光復線，光靠雙和地區立委一定不夠，如果其他委員都能夠掌握，也能給予支持，不分你我建設新北，市府與13位委員好好打拚，團結成一個力量。

侯友宜說，新北市除了有404萬戶籍人口，還有50萬常駐人口，希望一起把新北成為北台灣帶動國際發展的指標，委員要索取更詳細資料，市府都會進一步提供。

侯友宜強調，如果大家對新北有哪些不足的地方可以提出來，哪些不周的看到問題可以給市府建議，都會紀錄列管，這是雙向溝通，不是單向市政報告，未來也會定期找時間約大家見面，把這段時間進展跟大家報告分享。

閉門會議時，侯友宜也說，新北市捷運這幾年花了兩千多億，現在有三十六處聯開案，五百二十億金額，不是他一任就能夠完成，後面一定要有人了解，所有委員也應該知道接下來要朝哪個方向走。

侯友宜也說，他昨天沒有公開行程，但卻特別忙，台北市打架事件，都跟新北市有關係，大家都很關心，但希望用正向鼓勵方式，新北市很多公務人員壓力都很大，跟其他縣市同酬不同工，一起讓公務人員根留新北，為新北做事。

新北市副市長劉和然扮演東道主角色，為客人倒茶。記者葉德正／攝影
新北市副市長劉和然扮演東道主角色，為客人倒茶。記者葉德正／攝影

侯友宜 溝通

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