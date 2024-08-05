稱麟洋是中國人驕傲挨轟 翁曉玲：也有傳唱國旗歌影片

羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟為我國在巴黎奧運奪下第一面金牌，國民黨立委翁曉玲在微信上稱麟洋配奪金是「中國人的驕傲」，引發熱議。翁曉玲今表示，在世界舞台上，已連續兩屆奧運賽的男子羽球雙打，都是我們炎黃子孫、兩岸同胞在精彩對賽，感到無比光榮，不管誰贏，都是兩岸中國人的驕傲；對於發文遭人批評、攻擊、抹黑，她深感遺憾。

翁曉玲指出，遺憾的是，大陸央視因為某些因素，特意不轉播這場世紀之戰，讓大陸的球迷朋友錯失觀賞這場精彩比賽的機會。因此，她想她大陸的好朋友們也會很關心這場比賽，所以在微信貼文公布比賽結果，讓朋友們分享此刻我們的喜悅。

翁曉玲說，當中華隊獲勝的第一時間，她在微信發了一則圖片貼文，狂賀「麟洋配」奪金，並說是中國人的驕傲。她還發了第二則影片貼文，是唱國旗歌的那一段，看到頒獎的那一刻，現場響起了國旗歌，轉播畫面裡，全場齊聲高唱國旗歌，當下，她的內心是非常感動的，所以也上傳了齊唱國旗歌的這個影片到微信上。另外她也在臉書、LINE同步貼文跟發影片。同心同德、貫徹始終，才能齊力得金；對於她的發文遭人批評、攻擊、抹黑，深感遺憾。