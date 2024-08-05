拆樑罷免案投票幾成定局 基市府：尊重查對流程

公民團體發動連署罷免基隆市長謝國樑，依市選委會今公布寄出1441件查詢單等數據推算，罷免投票幾成定局。基市府表示，尊重選務機關查對流程，市府團隊持續專心市政，爭取多數民眾認同。罷團感謝曾經發聲的人，守護基隆市民的罷免權。

基隆市選委會今天下午發出新聞稿指出，7月8日受理4萬3138份連署書，次日展開查對作業，統計總共寄出1441件查詢單，回覆最後期限是8月2日，到昨天收到回覆低於800件。外界傳言的不實數字（2萬件）與實際寄出數字差距甚大，特地發布資訊以澄清。

基市府發言人呂謦煒表示，市府尊重查對流程，無論是否最終成案進入投票環節，都會持續專心市政，爭取多數民眾認同。

謝國樑近日按照行程推動市政，今天上班前先到新豐街問候選民，再轉往碧砂漁港介紹遊艇港，以及在當地舉辦的基隆浪曲演唱會，然後到市府上班，中午參加暖暖區模範父親、好人好事代表表揚活動。

發動罷免案的山海公民拆樑行動發言人李晏蓉說，對基市選委會「懸崖勒馬」，並未寄出估算表列出的2萬5000份查詢單，十分感謝這段時間為了這件事，曾經發聲的每一名台灣人，順利守護住基隆市民行使憲法賦予人民的罷免權。

李晏蓉表示，市選委會估2萬5000份是事實，與最終結果相差甚遠，市民看到此現象，不免擔心是單一事件，還是市政運作都是先提出極高的預算，後續再來調整，顯現市府編列經費運算極度鬆散。