馬辦：民進黨用戰爭思維提高軍費 台灣有更安全？

前總統馬英九昨天在泰國演說時提及，若軍購變成繳「保護費」，國防預算就等於錢坑法案。引發綠營批評馬的說法貽笑國際。馬英九基金會執行長蕭旭岑反問，明年國防預算創新高，這些錢「繳保護費」，台灣有更安全嗎？民進黨用戰爭思維提高軍費，社福與其他預算形同被排擠，台灣要為此付出什麼代價？

馬英九今前往泰國最高學府朱拉隆功大學發表演說，並與多位泰國學界、媒體高層互動。蕭旭岑轉述，與會者均認為維持兩岸和平穩定，對東亞地區至關重要。有一位專家表示，台灣應以小事大，如維持衝撞路線，將步上烏克蘭後塵，對台灣並不利。

蕭旭岑指出，台灣現在的危機，就是執政的民進黨與其側翼媒體人等，一再鼓動今年總統大選已經被否決的「反中」路線，炒作台灣民意對抗大陸，卻從未告訴台灣民眾這個衝撞路線要付出什麼代價，這是違背台灣利益，愧對台灣人民。

蕭旭岑表示，多位泰國學界、媒體高層和他分享，泰國作為一個處於中國大陸與美國兩大強權的國家，如何運用智慧，維持國家利益。專家私下表示，烏克蘭總統澤倫斯基走了錯誤路線，加上美國拱火，俄烏戰爭幾乎讓烏克蘭亡國，台灣應該引以為鑒，「有一隻大象在旁邊當鄰居，要更有智慧地處理彼此的關係！」

蕭旭岑指出，賴清德總統上任提出「新兩國論」，將中華民國台獨化，對兩岸交流採取負面勸阻，是為了政治利益與選舉佈局。讓人擔心的是，在國民黨與民眾黨並未挑戰賴清德兩岸路線，以及部分媒體側翼推波助瀾下，有意識地將台灣民意要詮釋為「全面反中」，這是極其危險的訊號。

蕭旭岑舉例，最近在台灣舉辦的對中政策跨國議會聯盟（IPAC），背後運作是反中勢力，但是「反中」並不符合台灣利益與主流民意。尤其是今年1月13日大選，台灣民意有超過六成反對「抗中保台」，但賴清德和媒體側翼用簡單廉價的民主口號，誤導台灣人多數「反中」，只會害了台灣，是台灣的危機。

蕭旭岑表示，戰爭絕對不是台灣的抉擇，馬英九在泰國僑界演說，與泰國菁英互動，他們都認同「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」，更肯定馬英九與大陸國家主席習近平二度會面的和平、尊嚴意涵。他們提問的角度，都以台灣如何確保利益出發，這對台灣確實帶來許多省思。

蕭旭岑也說，這次陪同馬英九出訪的「大九學堂」青年學子，向泰國各界精英說明台灣年輕人的想法，希望用更開放的心胸，更寬闊的態度，來認識大陸與全世界，培養更恢宏的視野，而不是掉入自誤誤國的「抗中保台」陷阱。