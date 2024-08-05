台股重挫是全球股災？綠委籲郭智輝發言更謹慎
台股今日重挫，經濟部長郭智輝上午受訪時指出，大家要有準備，這是景氣循環的一部分，並提及是全球股災。對此，民進黨立委提醒郭智輝發言要更為謹慎，現在已是經濟部長，一言一行都動見觀瞻。
美股重挫衝擊亞洲股市，台股今日也面臨大跌，創下盤中史上最大跌點。對於郭智輝認為這是景氣循環的一部分，民進黨立委邱志偉表示，股市有起有落，今日日韓股市都有跌幅，成因是不是景氣循環，還是有其他因素，他認為不應該太快下結論。
邱志偉表示，台股過去一兩年算是相當穩健，基本面也相當不錯，不管是什麼原因需要一點時間再來做觀察，和驗證，他尊重經濟部長的看法，但也提醒他，作為閣員，一言一行，動見觀瞻，任何發言都要更為謹慎。
民進黨立委賴瑞隆也認為，美股重挫恐怕才是亞股，和台股大跌的主要因素，認為應該與景氣循環較無關係，他認為，郭智輝應該是想去解釋今日股市重挫的原因，不過比較精準的解釋應該還是與美股的跌幅有關。至於真正的原因是什麼，還是需要更專業的機構去做研究了解。
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