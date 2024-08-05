經長談水價調漲 藍委轟：先改善人民低薪問題

經濟部長郭智輝今天表示，水價20幾年沒有調價，台水有在做準備，之後會再讓社會大眾了解水價相關方案。國民黨立委謝衣鳳表示，風災過後萬物齊漲，應考量全民福祉。國民黨立委楊瓊瓔則表示，官員只看到水價沒漲，卻不提一般上班族、受薪階級的實質薪資不斷倒退，也對物價及通膨屢創新高視而不見，請部會首長先改善人民低薪問題，再來談調整，別本末倒置。

對於郭智輝今天受訪談到，水電是否漲價議題，直言「我知道台水有在做方案研擬，我們看了以後會送給社會大眾來了解，大家都能夠接受，我們就會調整。」

謝衣鳳質疑，在這個時間點調漲水價，是個好的時機點嗎？民眾在風災過後，感受到食物、蔬菜、水果、肉品價格都普遍上揚，未來水價再上漲，會不會轉嫁至民眾食衣住行上的生活成本呢？郭部長身為經濟部長應該要考量全民福祉，如果會造成民眾生活負擔以及中小企業成本增加，就必須要嚴格考量。

楊瓊瓔指出，據報導郭智輝竟還用「就像薪水20幾年沒有調整」來形容水價，聽起來有些諷刺，官員們應該想看看，實質經常性薪資至今已連3年負成長，電價在4月粗暴調漲後，交通、小吃、商店等幾乎百物皆漲後就回不去了，民眾在意的問題不思解決，卻不斷要把人民當提款機，難道政府「沒招了嗎？」

對於郭智輝還說，台水的方案「若大家能接受的話就會來調整」。楊瓊瓔質問，是指誰接受？是官員還是執政黨立委？相信民眾應該都對突然漲價無法接受。政府應評估政策，而非全部推給別人，若沒拿出數據規劃、沒能解決問題，那人民納稅與託付政府做什麼？

楊瓊瓔表示，她早在今年3月就要求經濟部不得漲水價，也獲當時前經濟部長王美花允諾，重點就在於水、電、油等國營事業價格政策，都看不出專業長遠規劃，只感覺到政治考量，現在新政府要漲價，她在立法院一定會強力監督。

楊瓊瓔強調，要求政府與其討論漲價，應先著重改善低薪、通膨問題，例如提出更多讓企業為員工加薪的措施、縮小貧富差距等，讓經濟果實能分享給大眾，還有國營事業越來越嚴重的財政赤字問題及營運效率不彰，都應立即拿出方法改善，否則政府現在的做法，只是給人「沒做事、只會漲價」的印象，民意絕對無法接受。