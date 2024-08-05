快訊

陸媒：華裔諾貝爾物理學獎得主李政道辭世 享耆壽98歲

限時2天快買！iPhone 15便宜近5千、摺疊手機砍1萬5 慶麟洋配奪金祭優惠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經長談水價調漲 藍委轟：先改善人民低薪問題

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
經濟部長郭智輝。記者曾吉松／攝影
經濟部長郭智輝。記者曾吉松／攝影

經濟部長郭智輝今天表示，水價20幾年沒有調價，台水有在做準備，之後會再讓社會大眾了解水價相關方案。國民黨立委謝衣鳳表示，風災過後萬物齊漲，應考量全民福祉。國民黨立委楊瓊瓔則表示，官員只看到水價沒漲，卻不提一般上班族、受薪階級的實質薪資不斷倒退，也對物價及通膨屢創新高視而不見，請部會首長先改善人民低薪問題，再來談調整，別本末倒置。

對於郭智輝今天受訪談到，水電是否漲價議題，直言「我知道台水有在做方案研擬，我們看了以後會送給社會大眾來了解，大家都能夠接受，我們就會調整。」

謝衣鳳質疑，在這個時間點調漲水價，是個好的時機點嗎？民眾在風災過後，感受到食物、蔬菜、水果、肉品價格都普遍上揚，未來水價再上漲，會不會轉嫁至民眾食衣住行上的生活成本呢？郭部長身為經濟部長應該要考量全民福祉，如果會造成民眾生活負擔以及中小企業成本增加，就必須要嚴格考量。

楊瓊瓔指出，據報導郭智輝竟還用「就像薪水20幾年沒有調整」來形容水價，聽起來有些諷刺，官員們應該想看看，實質經常性薪資至今已連3年負成長，電價在4月粗暴調漲後，交通、小吃、商店等幾乎百物皆漲後就回不去了，民眾在意的問題不思解決，卻不斷要把人民當提款機，難道政府「沒招了嗎？」

對於郭智輝還說，台水的方案「若大家能接受的話就會來調整」。楊瓊瓔質問，是指誰接受？是官員還是執政黨立委？相信民眾應該都對突然漲價無法接受。政府應評估政策，而非全部推給別人，若沒拿出數據規劃、沒能解決問題，那人民納稅與託付政府做什麼？

楊瓊瓔表示，她早在今年3月就要求經濟部不得漲水價，也獲當時前經濟部長王美花允諾，重點就在於水、電、油等國營事業價格政策，都看不出專業長遠規劃，只感覺到政治考量，現在新政府要漲價，她在立法院一定會強力監督。

楊瓊瓔強調，要求政府與其討論漲價，應先著重改善低薪、通膨問題，例如提出更多讓企業為員工加薪的措施、縮小貧富差距等，讓經濟果實能分享給大眾，還有國營事業越來越嚴重的財政赤字問題及營運效率不彰，都應立即拿出方法改善，否則政府現在的做法，只是給人「沒做事、只會漲價」的印象，民意絕對無法接受。

楊瓊瓔 水價

延伸閱讀

郭智輝：推動產業深度節能 家電汰舊換新補助持續

台股大跌經長喊大家要有準備 藍委：不要雪上加霜

一句「就像薪水20年沒調整」 凌濤批郭智輝德不配位

郭智輝：台灣不缺電 將設平台助購風電

相關新聞

網爆綠營要角年初進出鄭文燦官邸 藍委：怕繼續查？

桃園市前市長鄭文燦因7年前舊案，日前被桃園地檢署以貪汙罪嫌向法院聲請羈押獲准，但傳出檢方曾在7年偵辦期間，多次向法院聲請...

退步？護照免簽今年掉5國 外交部分析原因

中華民國（台灣）護照在國際上享多國免簽證的優惠待遇，不過審計部報告指出，給予我國免簽證待遇國家，從去年年底的171國降為...

免簽待遇掉5國 外交部：部分不排除與中國施壓有關

我國護照在國際上多享有免簽證的優惠待遇，不過審計部報告指出，給予我國免簽證待遇國家，從去年年底的171國降為166國，外...

麟洋摘金國旗歌響 學者：該考慮未來國歌改唱國旗歌

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟摘下巴黎奧運金牌，伴獎典禮響起國旗歌，中華隊會旗緩緩上升，令全國民眾動容。台大政治...

馬辦：民進黨用戰爭思維提高軍費 台灣有更安全？

前總統馬英九昨天在泰國演說時提及，若軍購變成繳「保護費」，國防預算就等於錢坑法案。引發綠營批評馬的說法貽笑國際。馬英九基...

台股重挫是全球股災？綠委籲郭智輝發言更謹慎

台股今日重挫，經濟部長郭智輝上午受訪時指出，大家要有準備，這是景氣循環的一部分，並提及是全球股災。對此，民進黨立委提醒郭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。