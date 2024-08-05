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基市選委會2階查對僅1441件 謝國樑罷免案投票大勢已定

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市選委會總幹事張淵翔今天表示，選委會依法辦理罷免案查對作業，外界傳聞寄出2萬件查詢單，與實際數字差距甚大。聯合報系資料照片
基隆市選委會總幹事張淵翔今天表示，選委會依法辦理罷免案查對作業，外界傳聞寄出2萬件查詢單，與實際數字差距甚大。聯合報系資料照片

基隆市選委會今天公布基隆市長謝國樑罷免案，第2階段查對作業，總計寄出1441件查詢單，先前外界傳聞會寄出2萬件，與實際數字差距甚大，依此數據推論，罷免案投票已經成局。市選委會張淵翔說，目前尚有第1、2階段多冊待比對等作業，預計仍在17日才函報中選會查對結果。

發動罷免案的山海公民拆樑行動發言人李晏蓉說，針對基市選委會「即時止損」，並未寄出估算表上面所述2萬5000份查詢單。罷團十分感謝這段時間，為了這件事而曾經發聲的每1名台灣人，順利守護住基隆市民行使憲法賦予人民的罷免權。

基隆市選委會下午發出新聞稿，指辦理基隆市第19屆市長謝國樑罷免案第2階段查對作業，7月8日受理4萬3138份連署書，次日起即在中選委會的指揮及監督下展開查對作業，迄今陸續完成戶政機關查對作業、市選委會查對作業及寄送查詢單等工作。

基市選委會指出，依法受中選會指揮監督，基於中央與地方選委會選務一體的基本原則，市選委會寄出查詢單與否決策，均依法定要件及中選會指導樣態處置。外界關注查詢單寄送情形，回覆截止日為8月2日，查對過程總計寄出1441件，與外界傳言的不實數字差距甚大。據了解，1441件查詢人，到今天為止回覆回件數低於800件。

基市選委員表示，已依選罷法與公職人員罷免連署及查對作業辦法的規定辦理查對作業，接續要辦理各項比對作業及表單建立。這次受理的罷免案備受各界矚目，市選委會仍將秉持行政中立及依法行政，審慎進行查對工作。

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉說，基市選委會「即時止損」，感謝為這件事曾經發聲的人，守護住基隆市民行使憲法賦予人民的罷免權。聯合報系資料照片
山海公民拆樑行動發言人李晏蓉說，基市選委會「即時止損」，感謝為這件事曾經發聲的人，守護住基隆市民行使憲法賦予人民的罷免權。聯合報系資料照片

基隆市選委會 查詢單 罷免

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