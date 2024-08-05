基市選委會2階查對僅1441件 謝國樑罷免案投票大勢已定

基隆市選委會今天公布基隆市長謝國樑罷免案，第2階段查對作業，總計寄出1441件查詢單，先前外界傳聞會寄出2萬件，與實際數字差距甚大，依此數據推論，罷免案投票已經成局。市選委會張淵翔說，目前尚有第1、2階段多冊待比對等作業，預計仍在17日才函報中選會查對結果。

發動罷免案的山海公民拆樑行動發言人李晏蓉說，針對基市選委會「即時止損」，並未寄出估算表上面所述2萬5000份查詢單。罷團十分感謝這段時間，為了這件事而曾經發聲的每1名台灣人，順利守護住基隆市民行使憲法賦予人民的罷免權。

基隆市選委會下午發出新聞稿，指辦理基隆市第19屆市長謝國樑罷免案第2階段查對作業，7月8日受理4萬3138份連署書，次日起即在中選委會的指揮及監督下展開查對作業，迄今陸續完成戶政機關查對作業、市選委會查對作業及寄送查詢單等工作。

基市選委會指出，依法受中選會指揮監督，基於中央與地方選委會選務一體的基本原則，市選委會寄出查詢單與否決策，均依法定要件及中選會指導樣態處置。外界關注查詢單寄送情形，回覆截止日為8月2日，查對過程總計寄出1441件，與外界傳言的不實數字差距甚大。據了解，1441件查詢人，到今天為止回覆回件數低於800件。