退步？護照免簽今年掉5國 外交部分析原因

中華民國（台灣）護照在國際上享多國免簽證的優惠待遇，不過審計部報告指出，給予我國免簽證待遇國家，從去年年底的171國降為166國，外交部說明原因是因為部分非洲國家因政治因素，取消給予國人電子簽證待遇。

審計部日前公布「112年度中央政府總決算審核報告」，內容指出，政府為提升國人赴海外商旅便利，持續推動外交部及駐外館處爭取各國（地區）給予持有我國護照者可享免簽證、落地簽證或電子簽證待遇。據外交部統計近 5 年度（108 至 112 年度）推動爭取國人簽證情形，新增給予國人電子簽證待遇者，計有阿根廷、沙烏地阿拉伯、蒙古及俄羅斯等4個國家；新增給予國人免簽證者，計有安地卡及巴布達（Antiguaand Barbuda；中美洲島國）及泰國等2個國家（泰國給予暫時免簽證期間至113 年11月11日）。

報告指出，截至去年底止，給予國人免簽證待遇的國家（地區）計有171個，較105年8月底的164個，增加7個，創近年新高，不過截至113年4月底，略減至166個，據外交部說明是由於部分非洲國家因政治因素，取消給予國人電子簽證待遇、哈薩克取消原給予國人預審制落地簽證待遇，及哥倫比亞限縮國人免簽證待遇等。

審計部報告檢討外交部指出，上述國家給予國人簽證待遇取消或變更或限縮，駐外館處等被發現未能有效掌握，導致有逾一個月以上未更正網站資訊，如哥倫比亞112年6月2日起變更限縮國人免簽證條件，外交部網站免簽、落地簽、電子簽證資訊專區於112月7月21日才將哥倫比亞從免簽國家名單中移除，恐影響國人出國安排。

報告也指出，據亨利護照指數（Henley Passport Index）資料，給予我國國人免（落地）簽證待遇國家（地區）數，由105年度的137個，增至107年度的148個，108 至112 年度期間多能維持在145個以上，惟113年度截至3月底減至143個；排名部分，以105及107年度較佳，排名第29名，其餘年度排名介於第31至35名間，以112年度排名第35名最低，較107年度下降6名。