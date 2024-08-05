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賴總統接見WHO宣達團 稱台灣加入關乎全球防疫工作
賴清德總統今天上午接見「社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會暨WHO宣達團」，除了肯定牙醫師公會全聯會對國人口腔健康的貢獻，也感謝牙醫界發起的WHO宣達團，強調這是屬於健康人權和全球的防疫網，台灣的加入不僅是台灣人民的權利，也是關乎全球防疫工作。
賴總統今上午接見WHO宣達團，訪賓一行由行政院政務委員陳時中、衛福部長邱泰源陪同，前來總統府晉見總統。賴總統在致詞時表示，他代表國家感謝牙醫界發起的WHO宣達團，這是屬於健康人權和全球的防疫網，台灣的加入不僅是台灣人民的權利，也關乎全球防疫工作，若非我國衛生福利部警覺性高，新冠肺炎「COVID-19」對台灣、甚至全世界的傷害可能不僅如此，這就是台灣參與世界衛生組織最重要的原因。
賴總統指出，他在競選時曾提到，要與大家一起努力，共同打造健康台灣，也朝世界衛生組織提倡的「8020計畫」為目標邁進，也就是讓80歲以上的長輩，能保留20顆以上的自然牙齒。
賴總統表示，台灣的民主自由受到國際社會肯定，經濟產業不斷進步，國人的健康也非常重要，每位牙醫師、臨床醫師、藥師及護理師等都有職責，大家分工合作，讓民眾更健康、國家更強，讓世界擁抱台灣，一起打造「健康台灣」。
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