快訊

直播／台股爆跌近2千點 證交所親上火線宣布救巿措施

今下午4點起看中華隊！體操唐嘉鴻拚我第二金 桌球男團、田徑登場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網爆綠營要角年初進出鄭文燦官邸 藍委：怕繼續查？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院政務委員吳政忠曾出入時任副閣揆鄭文燦官邸。圖／擷取自PTT
行政院政務委員吳政忠曾出入時任副閣揆鄭文燦官邸。圖／擷取自PTT

桃園市前市長鄭文燦因7年前舊案，日前被桃園地檢署以貪汙罪嫌向法院聲請羈押獲准，但傳出檢方曾在7年偵辦期間，多次向法院聲請似次搜索票卻都被駁回，引發熱議。有網友今在PTT爆料，附上據稱是今年2至3月間在鄭文燦行政院副院長官邸外拍下的照片，畫面中有多名綠營黨政要角進出官邸。國民黨立委廖偉翔質疑，檢方盡責聲請搜索票，法院卻一直駁回，是不是想控制傷害、到此為止？怕繼續查會查出各路黨政要員不得光秘密？

有網友在PTT以「羈押阿燦但是不給搜索票的原因是這個嗎？」為題發文爆料，揭露一組據稱在今年2、3月間，綠營政要出入鄭文燦副院長官邸門前的照片。

從畫面中看到，出入人員包括時任民進黨主席特助林德訓、體育署長鄭世忠、民進黨立委沈發惠、陸委會副主委梁文傑、時任文化部長史哲和時任行政院政務委員吳政忠等人，2月26日曾出入鄭文燦官邸。另外，民進黨新潮流系要角，包括潘孟安、林錫耀、許立明、史哲、梁文傑、蔡其昌和余宛如等，3月底也曾出入鄭的官邸。

網友質疑，這麼多人來來去去，（手提）紙袋進又紙袋出，直接變成物流中心外加人流中心，「難保不會不小心掉個什麼在裡面，這是你我能去搜能去看的嗎？」該網友也在文末預告，還有下一波照片。

廖偉翔指出，鄭文燦在涉貪遭收押之前，歷經論文抄襲、澳門疑似喝花酒、足球協會積欠獎金等爭議，在賴清德高標準要求下，鄭文燦依然穩居民進黨內閣一員，看來當時仍是最有機會挑戰2028年總統選舉的明日之星，太子、大阿哥綽號實質名歸。

廖偉翔說，無怪乎副院長官邸黨政要員川流不息，門檻都要被踏破了，官邸這麼可疑的地方，即使鄭文燦遭收押後，檢方仍相當盡責，四次要求搜索卻都被駁回，是否在隱藏、切割什麼？還是想控制傷害到此為止、怕繼續查會查出各路黨政要員見不得光的秘密？實在很難不多做聯想。

民進黨立委沈發惠（左）與陸委會主委梁文傑（右）曾出入時任副閣揆鄭文燦官邸。圖／擷取自PTT
民進黨立委沈發惠（左）與陸委會主委梁文傑（右）曾出入時任副閣揆鄭文燦官邸。圖／擷取自PTT
立法院前副院長、立委蔡其昌曾出入時任副閣揆鄭文燦官邸。圖／擷取自PTT
立法院前副院長、立委蔡其昌曾出入時任副閣揆鄭文燦官邸。圖／擷取自PTT

官邸 鄭文燦

延伸閱讀

京華城案..檢調辦鄭文燦案下一個柯文哲？蔣萬安8字回應

影／遭鄭文燦提告不起訴竟再議 凌濤：浪費司法資源

鄭文燦遭控與im.B吸金主嫌關係匪淺 挨告瀆職、包庇案…北檢偵辦中

綠營中常委選舉餘波盪漾 黨內議員：呂林小鳳不代表鄭文燦

相關新聞

網爆綠營要角年初進出鄭文燦官邸 藍委：怕繼續查？

桃園市前市長鄭文燦因7年前舊案，日前被桃園地檢署以貪汙罪嫌向法院聲請羈押獲准，但傳出檢方曾在7年偵辦期間，多次向法院聲請...

國會改革法案釋憲言詞辯論明登場 民進黨團、立法院出席名單曝光

立法院通過立法院職權行使法、刑法藐視國會罪等國會改革法案，民進黨立法院黨團、行政院、賴清德總統、監察院相繼聲請法規範憲法...

「反惡罷」看板遭諷沒基隆人 王鴻薇嗆：我在基隆出生

基隆市中心某建築物外牆，出現國民黨政治人物趙少康、王鴻薇、羅智強合體的「咱基隆人反惡罷」看板。發動罷免基隆市長謝國樑、「...

麟洋摘金國旗歌響 學者：該考慮未來國歌改唱國旗歌

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟摘下巴黎奧運金牌，伴獎典禮響起國旗歌，中華隊會旗緩緩上升，令全國民眾動容。台大政治...

補助8千萬轉播奧運卻被寡占 王定宇稱應思考這幾件事

巴黎奧運精采賽事如火如荼展開，不少民眾抱怨國內收看轉播的管道有限，且多半集中在必須付費的特定平台。民進黨立委王定宇指出，...

幕後／新北市政交流餐會 藍綠白各有盤算？

新北市政交流餐會，藍、綠、白各有盤算。有主場優勢的藍營副市長劉和然，預期將扮演關鍵溝通角色凸顯市政能力；立院藍黨團書記長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。