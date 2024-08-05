網爆綠營要角年初進出鄭文燦官邸 藍委：怕繼續查？

桃園市前市長鄭文燦因7年前舊案，日前被桃園地檢署以貪汙罪嫌向法院聲請羈押獲准，但傳出檢方曾在7年偵辦期間，多次向法院聲請似次搜索票卻都被駁回，引發熱議。有網友今在PTT爆料，附上據稱是今年2至3月間在鄭文燦行政院副院長官邸外拍下的照片，畫面中有多名綠營黨政要角進出官邸。國民黨立委廖偉翔質疑，檢方盡責聲請搜索票，法院卻一直駁回，是不是想控制傷害、到此為止？怕繼續查會查出各路黨政要員不得光秘密？

有網友在PTT以「羈押阿燦但是不給搜索票的原因是這個嗎？」為題發文爆料，揭露一組據稱在今年2、3月間，綠營政要出入鄭文燦副院長官邸門前的照片。

從畫面中看到，出入人員包括時任民進黨主席特助林德訓、體育署長鄭世忠、民進黨立委沈發惠、陸委會副主委梁文傑、時任文化部長史哲和時任行政院政務委員吳政忠等人，2月26日曾出入鄭文燦官邸。另外，民進黨新潮流系要角，包括潘孟安、林錫耀、許立明、史哲、梁文傑、蔡其昌和余宛如等，3月底也曾出入鄭的官邸。

網友質疑，這麼多人來來去去，（手提）紙袋進又紙袋出，直接變成物流中心外加人流中心，「難保不會不小心掉個什麼在裡面，這是你我能去搜能去看的嗎？」該網友也在文末預告，還有下一波照片。

廖偉翔指出，鄭文燦在涉貪遭收押之前，歷經論文抄襲、澳門疑似喝花酒、足球協會積欠獎金等爭議，在賴清德高標準要求下，鄭文燦依然穩居民進黨內閣一員，看來當時仍是最有機會挑戰2028年總統選舉的明日之星，太子、大阿哥綽號實質名歸。