快訊

直播／台股爆跌近2千點 證交所親上火線宣布救巿措施

今下午4點起看中華隊！體操唐嘉鴻拚我第二金 桌球男團、田徑登場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國會改革法案釋憲言詞辯論明登場 民進黨團、立法院出席名單曝光

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜／台北即時報導
憲法法庭。圖／報系資料照
憲法法庭。圖／報系資料照

立法院通過立法院職權行使法、刑法藐視國會罪等國會改革法案，民進黨立法院黨團、行政院、賴清德總統、監察院相繼聲請法規範憲法審查，憲法法庭明將行言詞辯論，雙方出席名單今天曝光。

聲請人方民進黨團代表包括立委柯建銘、吳思瑤、鍾佳濱，訴訟代理人為律師陳一銘、陳鵬光、方瑋晨；行政院由秘書長龔明鑫擔任機關代表，訴訟代理人則為教授 陳信安、律師 李荃和、 賴秉詳。

另外，賴清德總統方面，上午由秘書長潘孟安擔任機關代表，下午為副秘書長張惇涵，訴訟代理人為教授孫迺翊、副教授蘇慧婕、律師洪偉勝；監察院由秘書長李俊俋擔任機關代表，訴訟代理人為律師李元德、助理教授姚孟昌。

關係機關立法院將由國民黨立委吳宗憲、翁曉玲、民眾黨立委黃國昌出席，訴訟代理人為律師葉慶元、林石猛、副教授仉桂美；下午出席的相對人法務部將由常務次長黃謀信擔任機關代表，訴訟代理人為檢察司副司長、主任檢察官劉怡婷。

憲法法庭國會改革法案言詞辯論，邀請東吳大學法學院教授董保城、台北大學法律系副教授黃銘輝、政治大學法學院副教授林佳和、台灣大學法學院教授張文貞擔任學者專家。

台北律師公會、民間司法改革基金會、台灣青年法律人協會、台灣經濟民主連合、中央研究院法律研究所研究員林建志、律師陳韋樵等人也出具法庭之友意見書。

憲法法庭明日言詞辯論流程，預定上午9點開庭、下午5點結束，並分為上下兩場，上午聚焦立法程序、總統國情報告、反質詢、人事同意權部分，下午則為調查權、聽證會、藐視國會罪等規定。

國會改革法案 律師 立法院職權行使法

延伸閱讀

國會改革釋憲6日辯論 各方磨刀霍霍

立法院聲請撤銷法務部為相關機關 憲法法庭駁回

翁曉玲指給穿小鞋 憲法法庭逐一駁斥論點：只會激化對立

國會改革釋憲案...憲法法庭明言詞辯論 重要爭點、專家學者一次看！

相關新聞

網爆綠營要角年初進出鄭文燦官邸 藍委：怕繼續查？

桃園市前市長鄭文燦因7年前舊案，日前被桃園地檢署以貪汙罪嫌向法院聲請羈押獲准，但傳出檢方曾在7年偵辦期間，多次向法院聲請...

國會改革法案釋憲言詞辯論明登場 民進黨團、立法院出席名單曝光

立法院通過立法院職權行使法、刑法藐視國會罪等國會改革法案，民進黨立法院黨團、行政院、賴清德總統、監察院相繼聲請法規範憲法...

「反惡罷」看板遭諷沒基隆人 王鴻薇嗆：我在基隆出生

基隆市中心某建築物外牆，出現國民黨政治人物趙少康、王鴻薇、羅智強合體的「咱基隆人反惡罷」看板。發動罷免基隆市長謝國樑、「...

麟洋摘金國旗歌響 學者：該考慮未來國歌改唱國旗歌

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟摘下巴黎奧運金牌，伴獎典禮響起國旗歌，中華隊會旗緩緩上升，令全國民眾動容。台大政治...

補助8千萬轉播奧運卻被寡占 王定宇稱應思考這幾件事

巴黎奧運精采賽事如火如荼展開，不少民眾抱怨國內收看轉播的管道有限，且多半集中在必須付費的特定平台。民進黨立委王定宇指出，...

幕後／新北市政交流餐會 藍綠白各有盤算？

新北市政交流餐會，藍、綠、白各有盤算。有主場優勢的藍營副市長劉和然，預期將扮演關鍵溝通角色凸顯市政能力；立院藍黨團書記長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。