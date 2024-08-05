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國會改革法案釋憲言詞辯論明登場 民進黨團、立法院出席名單曝光
立法院通過立法院職權行使法、刑法藐視國會罪等國會改革法案，民進黨立法院黨團、行政院、賴清德總統、監察院相繼聲請法規範憲法審查，憲法法庭明將行言詞辯論，雙方出席名單今天曝光。
聲請人方民進黨團代表包括立委柯建銘、吳思瑤、鍾佳濱，訴訟代理人為律師陳一銘、陳鵬光、方瑋晨；行政院由秘書長龔明鑫擔任機關代表，訴訟代理人則為教授 陳信安、律師 李荃和、 賴秉詳。
另外，賴清德總統方面，上午由秘書長潘孟安擔任機關代表，下午為副秘書長張惇涵，訴訟代理人為教授孫迺翊、副教授蘇慧婕、律師洪偉勝；監察院由秘書長李俊俋擔任機關代表，訴訟代理人為律師李元德、助理教授姚孟昌。
關係機關立法院將由國民黨立委吳宗憲、翁曉玲、民眾黨立委黃國昌出席，訴訟代理人為律師葉慶元、林石猛、副教授仉桂美；下午出席的相對人法務部將由常務次長黃謀信擔任機關代表，訴訟代理人為檢察司副司長、主任檢察官劉怡婷。
憲法法庭國會改革法案言詞辯論，邀請東吳大學法學院教授董保城、台北大學法律系副教授黃銘輝、政治大學法學院副教授林佳和、台灣大學法學院教授張文貞擔任學者專家。
台北律師公會、民間司法改革基金會、台灣青年法律人協會、台灣經濟民主連合、中央研究院法律研究所研究員林建志、律師陳韋樵等人也出具法庭之友意見書。
憲法法庭明日言詞辯論流程，預定上午9點開庭、下午5點結束，並分為上下兩場，上午聚焦立法程序、總統國情報告、反質詢、人事同意權部分，下午則為調查權、聽證會、藐視國會罪等規定。
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