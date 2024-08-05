補國安漏洞 綠籲藍白下會期不要阻擋好好討論

為防堵國安機密外洩，多位立委提案修法補破網，民進黨立委王定宇今天表示，立院上會期民進黨立委提出兩岸人民關係條例第9條及第91條修正草案，藍白聯手擋了11次，他呼籲藍白立委下會期不要再阻擋，讓法案好好公開討論。

民進黨立法院黨團今天在立法院舉行輿情回應記者會，立法院外交及國防委員會召委王定宇說，藍白立委應該回答「你站在誰那一邊？」是站在台灣安全及台灣人民利益，還是侵略者方便滲透那一邊。

他表示，如果家裡安裝了安全鎖、警保及保全，還是有小偷、盜匪闖入，作為家庭的一份子，會思考應強化保護措施保護家人，國安修法就是如此，「是檢驗你的心跟利益站在哪一邊」。

王定宇表示，從去年到今年，一再發生現役或退役軍人涉嫌為中國發展組織，甚至陸軍步訓部上校主任向德恩涉遭中國吸收，自108年起收賄並簽署投降承諾書，若不是檢察官找到收賄證據，以貪污治罪條例求處重刑，否則按照現行法律是找不到相關法律法辦，顯示出現行法律仍存有漏洞。

王定宇指出，民進黨立委沈伯洋在立院上會期提出立委赴中須納管的兩岸人民關係條例第9條及第91條修正草案，藍白聯手擋了11次，連在程序委員會付委都不能，如果藍白立委用防止沈伯洋提案的精神來防止共諜滲透，台灣的國家安全一定大幅提升。他呼籲藍白立委下會期不要再阻擋，讓法案好好討論，經過公開討論，讓法條更完善，

沈伯洋說，目前的情況是，退役軍人作為中間人被接觸，然後再接觸現役軍人，從事類似簽署投降協議書等情事，過去雖然通過反滲透法，但退休俸是否該遭到限制，這是個漏洞，他已跟國防部討論，確保現役軍人士氣不受影響下，把漏洞補起來，下會期將推動政治獻金法、兩岸人民關係條例、反滲透法等修法。

民進黨立委陳冠廷目前已提出國家安全法修正草案，將訊息保護範圍從「公務上」應秘密的相關資訊，擴展到「涉及國安或公共利益上」應秘密的資訊，並提高替中共發展組織罪的刑責，最低從關10年、處罰新台幣1億元起跳。

此外，針對已獲長期居留或定居許可的中籍配偶，若有事實足認危害國安之虞，沈伯洋等人也提出修法，要求撤銷其長期居留、定居許可及戶籍登記。