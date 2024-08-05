快訊

直播／台股爆跌近2千點 證交所親上火線宣布救巿措施

今下午4點起看中華隊！體操唐嘉鴻拚我第二金 桌球男團、田徑登場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「反惡罷」看板遭諷沒基隆人 王鴻薇嗆：我在基隆出生

聯合報／ 記者唐筱恬
國民黨立委王鴻薇。(本報資料照片)
國民黨立委王鴻薇。(本報資料照片)

基隆市中心某建築物外牆，出現國民黨政治人物趙少康、王鴻薇、羅智強合體的「咱基隆人反惡罷」看板。發動罷免基隆市長謝國樑、「拆樑行動」公民團體表示，「反惡罷」看板3人沒有一個是基隆人。國民黨立委王鴻薇今天說，她自己在基隆出生，親戚都還在基隆，是對基隆懷抱感情的「基隆人」，嗆罷樑團體要多無知？

基隆市愛一路一棟大樓，面向仁二路、基隆港的外牆高處出現一面大型看板，中間是中廣前董事長趙少康和國民黨立委王鴻薇、羅智強的照片，兩側分別寫著「咱基隆人反惡霸」，不過「山海公民拆樑行動」發言人林茵茵4日說，趙、王、羅等3名長期對於基隆不聞不問、漠不關心的政客，一位在基隆成長的人都沒有。

對此，王鴻薇在臉書上痛批，自己在基隆出生，身份證字號是C開頭，小學四年級來到台北，很多親戚都還在基隆，她是對基隆懷抱感情的「基隆人」，罷樑團體對基隆要多無知？

王鴻薇說，她和趙少康、羅智強一起支持謝國樑，訴求「咱基隆人反惡霸」，未料罷樑團體竟攻擊他們3人不算基隆人。她反問，基隆人的定義是什麼？基隆出生？基隆成長？有基隆投票權？對於基隆這個海洋城市，都不應該是狹隘的定義。

國民黨 基隆港 王鴻薇

延伸閱讀

市區「咱基隆人反惡罷」看板醒目 罷團諷沒有一位是基隆人

罷免陣營譏謝國樑同台「非基隆人」 洪秀柱：講這話格局太小

揭中華電信也投資認知作戰台劇 王鴻薇索資被拒提供

新資政、國策顧問爭議多 王鴻薇：國家即賴家

相關新聞

網爆綠營要角年初進出鄭文燦官邸 藍委：怕繼續查？

桃園市前市長鄭文燦因7年前舊案，日前被桃園地檢署以貪汙罪嫌向法院聲請羈押獲准，但傳出檢方曾在7年偵辦期間，多次向法院聲請...

國會改革法案釋憲言詞辯論明登場 民進黨團、立法院出席名單曝光

立法院通過立法院職權行使法、刑法藐視國會罪等國會改革法案，民進黨立法院黨團、行政院、賴清德總統、監察院相繼聲請法規範憲法...

「反惡罷」看板遭諷沒基隆人 王鴻薇嗆：我在基隆出生

基隆市中心某建築物外牆，出現國民黨政治人物趙少康、王鴻薇、羅智強合體的「咱基隆人反惡罷」看板。發動罷免基隆市長謝國樑、「...

麟洋摘金國旗歌響 學者：該考慮未來國歌改唱國旗歌

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟摘下巴黎奧運金牌，伴獎典禮響起國旗歌，中華隊會旗緩緩上升，令全國民眾動容。台大政治...

補助8千萬轉播奧運卻被寡占 王定宇稱應思考這幾件事

巴黎奧運精采賽事如火如荼展開，不少民眾抱怨國內收看轉播的管道有限，且多半集中在必須付費的特定平台。民進黨立委王定宇指出，...

幕後／新北市政交流餐會 藍綠白各有盤算？

新北市政交流餐會，藍、綠、白各有盤算。有主場優勢的藍營副市長劉和然，預期將扮演關鍵溝通角色凸顯市政能力；立院藍黨團書記長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。