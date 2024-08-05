「反惡罷」看板遭諷沒基隆人 王鴻薇嗆：我在基隆出生

基隆市中心某建築物外牆，出現國民黨政治人物趙少康、王鴻薇、羅智強合體的「咱基隆人反惡罷」看板。發動罷免基隆市長謝國樑、「拆樑行動」公民團體表示，「反惡罷」看板3人沒有一個是基隆人。國民黨立委王鴻薇今天說，她自己在基隆出生，親戚都還在基隆，是對基隆懷抱感情的「基隆人」，嗆罷樑團體要多無知？

基隆市愛一路一棟大樓，面向仁二路、基隆港的外牆高處出現一面大型看板，中間是中廣前董事長趙少康和國民黨立委王鴻薇、羅智強的照片，兩側分別寫著「咱基隆人反惡霸」，不過「山海公民拆樑行動」發言人林茵茵4日說，趙、王、羅等3名長期對於基隆不聞不問、漠不關心的政客，一位在基隆成長的人都沒有。

對此，王鴻薇在臉書上痛批，自己在基隆出生，身份證字號是C開頭，小學四年級來到台北，很多親戚都還在基隆，她是對基隆懷抱感情的「基隆人」，罷樑團體對基隆要多無知？

王鴻薇說，她和趙少康、羅智強一起支持謝國樑，訴求「咱基隆人反惡霸」，未料罷樑團體竟攻擊他們3人不算基隆人。她反問，基隆人的定義是什麼？基隆出生？基隆成長？有基隆投票權？對於基隆這個海洋城市，都不應該是狹隘的定義。