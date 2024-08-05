麟洋配奧運摘金 立委讚為台爭光振奮人心

巴黎奧運台灣羽球男雙李洋、王齊麟昨晚摘金，多位立委今天在臉書發文恭喜，立法院副院長江啟臣讚2人為台灣爭光，聽見中華民國國旗歌在奧運會場上響起，非常感動；民進黨總召柯建銘指出，「謝謝你們，振奮了所有台灣人」。

台灣羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟昨晚在巴黎奧運男雙金牌戰以2比1擊敗中國組合衛冕摘金，賽後頒獎播放國旗歌，全場台灣球迷跟著一起高唱，兩人表示：「那種感覺真的無法形容。」

立法院副院長江啟臣在臉書發文指出，恭喜李洋、王齊麟這對黃金搭檔，在2024年奧運羽球男子雙打勇奪金牌，為台灣爭光，帶給大家無限榮耀。聽見中華民國國旗歌在奧運會場上響起，真的非常感動。

國民黨立委洪孟楷提到，恭喜李洋、王齊麟成功衛冕奧運羽球男雙金牌，也要慶祝麟洋配2連霸金牌的感動，本屆奧運中華隊首面金牌，讓全世界的台灣人一起驕傲的高聲唱出國旗歌。

國民黨立委柯志恩表示，李洋、王齊麟雙霸奪金，站在至高榮譽的授獎台，當中華隊會旗伴隨著國旗歌的樂聲緩緩上升時，現場觀眾大聲齊唱，令人熱血沸騰，淚水也不禁奪眶。

民進黨立法院黨團總召柯建銘在臉書撰文提及，李洋與王齊麟成功衛冕男子羽球雙打金牌，這是奧運史上唯一完成男子羽球雙打二連霸的組合，也是本次奧運台灣代表隊首金，然而更令人感動的是，其實賽前沒有多少人認為「麟洋配」可以奪牌。

柯建銘說明，或許這就是台灣人的寫照，從沒有人看好，憑著自己的努力，一步一步讓所有不看好的聲音沉寂，讓所有人驚豔，恭喜2位優秀的台灣健兒獲得如此無上殊榮，「謝謝你們，振奮了所有台灣人」。

民進黨立委林宜瑾也在臉書撰文提到，這是多麼史詩般的一刻、實在太開心了，睽違3年再度看到「麟洋配」奪金，她感動得眼眶都泛淚了，「謝謝你們讓世界看見台灣，你們永遠是台灣的榮耀」。

台灣民眾黨立委林憶君強調，比賽過程中，麟洋配展現了驚人的實力與堅韌的毅力。他們一路披荊斬棘，最終在金牌戰中擊敗強敵，為台灣贏得了無上的榮耀。

林憶君表示，看著台灣奧運會旗緩緩升起，許多人不禁高唱國旗歌，這一刻大家深深感動，謝謝李洋、王齊麟，讓國旗歌響徹巴黎體育館，奮鬥精神彰顯了台灣人的可愛與堅韌。