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麟洋摘金國旗歌響 學者：該考慮未來國歌改唱國旗歌

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
巴黎奧運羽球男雙金牌戰，「麟洋配」王齊麟（右三）／李洋（左三）成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。記者季相儒／攝影
巴黎奧運羽球男雙金牌戰，「麟洋配」王齊麟（右三）／李洋（左三）成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。記者季相儒／攝影

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟摘下巴黎奧運金牌，伴獎典禮響起國旗歌，中華隊會旗緩緩上升，令全國民眾動容。台大政治系教授左正東今天表示，數十年後，這首抗戰期間的愛國歌曲，意外成為台澎金馬2300萬人共享的光榮符號，既然國旗歌已是跨族群跨黨派的情感象徵，是否考慮以後唱國歌時就改唱國旗歌？

左正東在臉書指出，麟洋配奧運再次奪金，全台歡欣鼓舞。河道上滿滿的歡樂聲中，鄉民們對國旗歌的關注，特別讓人感動。國旗歌為黃自在1930年代譜曲的「青天白日滿地紅」，歌詞有一說認為出自上海良友雜誌主編梁得所，曾申請成為國歌未能入選。

左正東說，抗戰勝利後，國民政府各部門製作歌曲，以展現民族自信，而在民國36年將這首歌定為國旗歌。數十年後，這首抗戰期間的愛國歌曲，意外成為台澎金馬2300萬人共享的光榮符號，這既是台灣一連串驚奇旅程的另一個驚嘆號，又是中華民國百折不撓立國精神的不斷延伸。

左正東指出，21世紀初期，清大前校長沈君山曾建議用國旗歌取代國歌。其實，除國歌外另有國旗歌的國家不多，既然國旗歌已是台澎金馬跨族群跨黨派的情感象徵，是不是可以考慮以後唱國歌時就改唱國旗歌呢？

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