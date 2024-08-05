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「麟洋配」奧運奪金當下 賴清德：我高興到跳起來！

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

我國羽球男雙組合「麟洋配」李洋與王齊麟，昨天在巴黎奧運羽球項目男子雙打金牌戰中獲勝，賴清德總統第一時間在臉書上祝賀。賴總統今也在今天接見WHO宣達團時表示，他昨天看比賽，看到「麟洋配」確定得到金牌當下，是高興到跳起來，並表示，他與兩位選手通話，誇獎他們技術高超。

賴總統今天表示，他昨天都沒睡，因為麟洋配，奧運羽球雙打金牌，連續兩屆、連十二勝，不僅僅得到金牌還破了奧運紀錄，昨天很早就守在電視機前面要為他們加油打氣。賴總統說，兩人贏的時候倒下去，他是跳起來，真的有夠高興。

賴總統也說，他很高興打電話給王齊麟的爸爸，跟他感謝，也跟他恭喜。李洋的爸爸因為在巴黎，電話都不通，應該是很多很多在打給他，他大概在一個小時之後才連絡上王齊麟和李洋，特別誇獎他們兩位，第一個技術非常全面、非常高超，不管是前場接發球非常好，遠遠贏過他的對手，他的中長回擊或後場扣殺，都相當具威力，而且非常冷靜非常沉著。

賴總統表示，他們這次非常有幸打敗了世界排名第二，最後又打敗了世界排名第一；丹麥那個組合世界排名第二，四強賽打敗了丹麥，全球排名第二，金牌戰他們打敗了全球排名第一的中國隊，非常精彩。

賴總統說，他整夜都歡喜，覺得很光榮，高興又感到光榮，又想到這兩個年輕的選手這麼不簡單，他打電話給他們的時候，他們非常客氣、非常謙虛，他誇獎他們技術高超，贏得金牌非常不容易，他們很謙虛表示，感謝教練、感謝全國人民做他們的後盾，大家都集氣為他們加油。

賴總統說，他問李洋說，你沒有刮鬍子有什麼意義？他說金牌才要刮鬍子，下決心，有些人想說先刮鬍子會不會把好運也刮掉，他說他打算贏，贏了金牌才要刮鬍子。賴總統也謝謝兩位教練，「我說名師高徒，李洋王齊麟寫入奧運歷史，連續得到金牌，我說你們兩位也一起寫進歷史，謝謝他們兩位。」

賴總統認為，李洋，和王齊麟可以走到今天，如果不是教練這樣鼓勵協助教導陪伴，將會很困難，「結果兩位教練也非常客氣，他說沒有啦，這是國訓中心大家幫忙，也感謝政府，也感謝全國民眾的支持。」賴總統說，勝不驕，技術高超贏得金牌令人尊重，但是他那種謙虛的態度，令我們讚嘆。

賴總統說，他昨晚睡不著，很開心，最後他們得了21分贏的時候，他是跳起來。我在客廳跳起來，高興到這種程度，他強調，「我們繼續努力，台灣各個面向都在進步，我們團結一致，把有困難、做得不夠的地方改進，讓他們能夠進步，需要協助的地方，我們就來協助。我相信大家整體一起往前走。」

巴黎奧運 教練 金牌

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