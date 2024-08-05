賴總統：牙醫界拚8020目標 分工打造健康台灣

總統賴清德今天接見「社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會暨WHO宣達團」時表示，牙痛不是病，痛起來會要命，牙醫界有個「8020」計畫，就是民眾80歲時還有20顆牙齒，期望牙醫師、臨床醫師等分工合作共同打造健康台灣。

賴總統今天在總統府秘書長潘孟安、行政院政務委員陳時中、衛福部長邱泰源陪同下，在總統府接見「社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會暨WHO宣達團」。

賴總統致詞時提到，加入世界衛生組織不僅屬於健康人權，也屬於全球的防疫網，台灣的加入是台灣民眾的權利，對台灣的健康至關重大，也影響全球防疫的工作，感謝牙醫界發起WHO宣達團。

賴總統表示，牙醫界全年都在照顧民眾口腔健康，他印象很深刻，陳時中1998年時任牙醫師公會全聯會理事長時就推動牙醫總額制，讓牙醫界有更寬廣的空間為民眾健康服務，後來牙醫界又推動口腔健康法、口腔健康司，司長也是由牙醫師擔任。

賴總統談及，對全國民眾不分區域、族群而言，口腔健康具有非常重要的意義，感謝牙醫界沒有辜負民眾期待與政府的支持，多年來不管是到校園推動口腔保健工作，或家庭的口腔保健，甚至為偏遠地區、弱勢民眾做了很多志工服務。

賴總統也笑說，台灣社會有個說法，牙痛不是病，但是痛起來會要命，過去衛生醫療不發達時，民眾牙痛就直接拔牙而已，不知道牙齒的重要性，而現在健保提供洗牙、牙齒保健服務，等同半年可以獲得一次口腔健檢，民眾應善用健保洗牙的機會，進行口腔保健。

賴總統指出，牙醫界還有個明確的目標就是「8020」計畫，也就是當民眾80歲時還有20顆牙齒，希望每個牙醫師、臨床醫師、藥師、護理師等都要分工合作，讓民眾更健康、國家更強，讓世界擁抱台灣，一起打造健康台灣的目標。