快訊

直播／台股爆跌近2千點 證交所親上火線宣布救巿措施

今下午4點起看中華隊！體操唐嘉鴻拚我第二金 桌球男團、田徑登場

國會改革釋憲6日辯論 各方磨刀霍霍

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
6日將進行國會改革釋憲辯論，藍委透露將會從國會調查權與反質詢著手攻防。（中央社）
6日將進行國會改革釋憲辯論，藍委透露將會從國會調查權與反質詢著手攻防。（中央社）

國會改革6日將進行釋憲辯論，藍白打算從調查權與反質詢先下手！國民黨立委翁曉玲則透露，將主張國會調查權爭取監督「事件」的權力，與監察院「調查人員」的職權並不衝突，沒有任何侵權問題，另外針對反質詢的辯論也有做很多準備。辯論前夕的最新民調指出有，40%民眾表示信任大法官能公正判決，但也有37%表示不信任，民眾態度分歧。

6日進行整天辯論

國會職權修法釋憲案，憲法法庭訂於8月6日上午9時至下午5時進行言詞辯論，開放旁聽與網路直播。當天上午先辯論立法程序、總統國情報告、聽取報告與質詢、人事同意權；下午辯論調查權、聽證會及藐視國會等規定。憲法法庭已於7月19日率先暫時處分，國會改革多數條文已遭停用。

「釋字第585號解釋，基本上就是肯認立法院有調查權！」翁曉玲說，藍白共推的《立法院職權行使法》及《刑法》修法的核心內容，就是依循大法官從釋字第325號解釋、第585號解釋到第729號解釋，訂定了跟調查權相關規範，作為國會刑事調查職權很重要的法律依據。

國民黨立委吳宗憲則說，會觀察憲法法庭的提問，還有總統府、行政院、監察院和民進黨團的訴訟代理人的論述，作為現場攻防依據。

民眾對釋憲態度分歧

翁曉玲指出，總統府、行政院、監察院跟民進黨團認為反質詢是違憲的，在野陣營針對這個部分做了很多準備，黃國昌在書狀中寫了很多反質詢的定義及案例，針對來不及回答大法官的問題也都有遞交補充答辯狀。另外，近日藍白陣營密集地開會討論釋憲攻防重點，從7月20日至今都沒休息過。

不過，TVBS民調中心近日公布民調顯示，對於大法官暫時停止執行國會職權法案修法的決定，有32%表示支持，28%不支持。對於大法官是否能公正判決國會職權法案修法的釋憲案，有40%民眾表示信任大法官能公正判決，但也有37%表示不信任。

民進黨很低調

民進黨方面，從總統府、行政院、監察院與立院黨團，自從暫時處分出爐後就相對低調。僅民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，現階段民進黨團最重要工作，是全力準備8月6日憲法法庭言詞辯論，呼籲在野黨停止對大法官情緒性詆毀，國家只有一部憲法，要尊重憲法精神。

【更多精采內容，詳見

大法官 民進黨 釋憲

延伸閱讀

國會職權修法釋憲言詞辯論 吳思瑤：平常心積極備戰

立法院聲請撤銷法務部為相關機關 憲法法庭駁回

翁曉玲指給穿小鞋 憲法法庭逐一駁斥論點：只會激化對立

國會改革釋憲案...憲法法庭明言詞辯論 重要爭點、專家學者一次看！

相關新聞

網爆綠營要角年初進出鄭文燦官邸 藍委：怕繼續查？

桃園市前市長鄭文燦因7年前舊案，日前被桃園地檢署以貪汙罪嫌向法院聲請羈押獲准，但傳出檢方曾在7年偵辦期間，多次向法院聲請...

國會改革法案釋憲言詞辯論明登場 民進黨團、立法院出席名單曝光

立法院通過立法院職權行使法、刑法藐視國會罪等國會改革法案，民進黨立法院黨團、行政院、賴清德總統、監察院相繼聲請法規範憲法...

「反惡罷」看板遭諷沒基隆人 王鴻薇嗆：我在基隆出生

基隆市中心某建築物外牆，出現國民黨政治人物趙少康、王鴻薇、羅智強合體的「咱基隆人反惡罷」看板。發動罷免基隆市長謝國樑、「...

麟洋摘金國旗歌響 學者：該考慮未來國歌改唱國旗歌

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟摘下巴黎奧運金牌，伴獎典禮響起國旗歌，中華隊會旗緩緩上升，令全國民眾動容。台大政治...

補助8千萬轉播奧運卻被寡占 王定宇稱應思考這幾件事

巴黎奧運精采賽事如火如荼展開，不少民眾抱怨國內收看轉播的管道有限，且多半集中在必須付費的特定平台。民進黨立委王定宇指出，...

幕後／新北市政交流餐會 藍綠白各有盤算？

新北市政交流餐會，藍、綠、白各有盤算。有主場優勢的藍營副市長劉和然，預期將扮演關鍵溝通角色凸顯市政能力；立院藍黨團書記長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。