國會改革釋憲6日辯論 各方磨刀霍霍

國會改革6日將進行釋憲辯論，藍白打算從調查權與反質詢先下手！國民黨立委翁曉玲則透露，將主張國會調查權爭取監督「事件」的權力，與監察院「調查人員」的職權並不衝突，沒有任何侵權問題，另外針對反質詢的辯論也有做很多準備。辯論前夕的最新民調指出有，40%民眾表示信任大法官能公正判決，但也有37%表示不信任，民眾態度分歧。

6日進行整天辯論

國會職權修法釋憲案，憲法法庭訂於8月6日上午9時至下午5時進行言詞辯論，開放旁聽與網路直播。當天上午先辯論立法程序、總統國情報告、聽取報告與質詢、人事同意權；下午辯論調查權、聽證會及藐視國會等規定。憲法法庭已於7月19日率先暫時處分，國會改革多數條文已遭停用。

「釋字第585號解釋，基本上就是肯認立法院有調查權！」翁曉玲說，藍白共推的《立法院職權行使法》及《刑法》修法的核心內容，就是依循大法官從釋字第325號解釋、第585號解釋到第729號解釋，訂定了跟調查權相關規範，作為國會刑事調查職權很重要的法律依據。

國民黨立委吳宗憲則說，會觀察憲法法庭的提問，還有總統府、行政院、監察院和民進黨團的訴訟代理人的論述，作為現場攻防依據。

民眾對釋憲態度分歧

翁曉玲指出，總統府、行政院、監察院跟民進黨團認為反質詢是違憲的，在野陣營針對這個部分做了很多準備，黃國昌在書狀中寫了很多反質詢的定義及案例，針對來不及回答大法官的問題也都有遞交補充答辯狀。另外，近日藍白陣營密集地開會討論釋憲攻防重點，從7月20日至今都沒休息過。

不過，TVBS民調中心近日公布民調顯示，對於大法官暫時停止執行國會職權法案修法的決定，有32%表示支持，28%不支持。對於大法官是否能公正判決國會職權法案修法的釋憲案，有40%民眾表示信任大法官能公正判決，但也有37%表示不信任。

民進黨很低調

民進黨方面，從總統府、行政院、監察院與立院黨團，自從暫時處分出爐後就相對低調。僅民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，現階段民進黨團最重要工作，是全力準備8月6日憲法法庭言詞辯論，呼籲在野黨停止對大法官情緒性詆毀，國家只有一部憲法，要尊重憲法精神。

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