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國會職權修法釋憲言詞辯論 吳思瑤：平常心積極備戰

中央社／ 台北5日電

國會職權修法釋憲案，憲法法庭6日將進行言詞辯論。針對相關準備，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，黨團平常心、積極備戰，也做綿密的沙盤推演，會側重修法過程上的程序面缺失。

立法院於今年5月28日三讀通過國會職權修法相關條文，行政院提出覆議遭立法院否決，總統於6月24日公布，國會職權修法法律已於6月26日生效。民進黨立法院黨團、行政院、總統賴清德、監察院先後派員到司法院遞狀聲請釋憲及暫時處分。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，對於國會職權修法釋憲案，憲法法庭6日將進行言詞辯論等議題，作相關說明。

吳思瑤說，黨團非常平常心，這段時間也與訴訟代理人密集討論，其實到昨天晚上都還在積極備戰、到昨天晚上10時為了要看「麟洋配」才趕快把會議結束。

吳思瑤說，根據憲法法庭公告的程序流程表，明天上午的主題是針對國會擴權法案的立法程序、總統國情報告、聽取報告與質詢、人事同意權的行使相關規定，下午則是國會調查權、聽證權的行使以及刑法藐視國會罪規定。

吳思瑤指出，包含黨團在內有4個聲請方，因為是共用時間，因此要綿密分工、分秒必爭，反倒是藍白陣營代表的立法院方有完整時段。黨團要跟總統府、行政院、監察院做好時間分工，也會側重修法過程的程序面缺失，將其作為備戰的重要內容，當然也就違憲法案的實質面爭點，做好準備及沙盤推演。

對於媒體報導，國民黨立委翁曉玲稱「麟洋配」奪金是「中國人的驕傲」。吳思瑤表示，她想要提醒翁曉玲，明天憲法法庭進行言詞辯論的攻防，焦點是中華民國憲法，而不是中國的憲法。

民進黨立委沈伯洋指出，明天的攻防，看起來對方會側重在程序上能否受理這樣的案件，這也是為何要分秒必爭，因為除了有無違憲之虞的問題外，還要花時間回應對方質疑大法官是否受理案件，這會花掉很多時間。

此外，吳思瑤也就翁曉玲質疑為何閱卷時調不到評議資料、書狀超出20頁網路上就看不到議題分別說明，也希望藍白陣營不要想用程序問題來詆毀憲法法庭的公正性，不要在雞蛋裡挑鋼筋、不要帶風向，這樣的政治性作為真的大可不必。

吳思瑤 國會職權修法 立法院

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