麟洋配奧運奪金 賴總統：高興到跳起來睡不著

巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」擊敗中國組合奪金，總統賴清德今天說，他昨天守在電視前觀看比賽，獲勝時高興到跳了起來，整夜幾乎都沒睡，「麟洋配」技術全面又冷靜沉著，且勝不驕，令人敬重。

台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟、李洋在巴黎奧運男雙金牌戰以21比17、18比21、21比19擊敗世界排名第一的中國組合王昶、梁偉鏗，為台灣代表團進帳本屆首金。賴總統賽後致電王齊麟、李洋，以及王齊麟父親等人，他今天接見「社團法人中華民國牙醫師公會全國聯合會暨WHO宣達團」時，也發表金牌戰觀戰感言。

賴總統說，「麟洋配」奪下奧運羽球男雙金牌，不但是連續兩屆連霸，跨屆連12場勝利，還破奧運紀錄，他昨天很早就守著電視轉播，為兩人打氣，而過程精彩刺激，最後「麟洋配」獲勝時躺在球場上，他則是高興到在客廳跳了起來。

賴總統表示，賽後他致電祝賀王齊麟父親，人在巴黎的李洋父親則是電話不通，直到賽後一小時才聯繫上李洋、王齊麟。

總統說，電話中他稱讚「麟洋配」技術全面且高超，前場接發球遠遠贏過對手，中場回擊、後場扣殺也相當冷靜沉著，整個奧運賽事又接連打敗世界排名一、二名，非常精彩，讓他感到相當光榮，整夜幾乎都沒睡。

賴總統表示，「麟洋配」對於誇讚都很客氣與謙虛，直說要感謝教練跟全國民眾當他們後盾；他詢問李洋不刮鬍子的理由，李洋則表示，就是要奪得金牌才要刮。

賴總統也與兩人的教練陳宏麟、劉佳城通話，他說，在這麼高張力、高技術門檻的比賽中，感謝教練一直從旁鼓勵、協助、教導，而名師出高徒，兩人將與「麟洋配」一同被寫進歷史，教練則說，一切也要感謝國訓中心、防護員，以及國家團隊全力支持當後盾。

賴總統說，「麟洋配」勝不驕，謙虛態度更是令人讚嘆，台灣各個面向都在進步，未來也會繼續努力、團結一致，持續改進有困難、做得不夠的地方，希望大家一起往前走。