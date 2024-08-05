藍委讚麟洋配是中國人驕傲 綠遺憾：國家認同不能包牌

我國黃金羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟在巴黎奧運擊敗世界排名第一的中國組合，為我國奪下本屆賽事第一面金牌。國民黨立委翁曉玲因在微信上稱「麟洋配」是中國人的驕傲，引發熱議，民進黨團幹事長吳思瑤質疑，非常遺憾，翁是領著台灣薪水的中華民國立法委員，應站在支持台灣一方，「國家認同不能包牌，不能當雙面人」。

針對外傳翁曉玲在微信上喊出麟洋配是「中國人的驕傲」，有媒體致電向本人求證，翁曉玲表示確實是自己發的，「我們就是中國人啊，不管是台灣隊、大陸隊誰贏，都是中國人的驕傲，我覺得這句話沒有錯啊！」，並強調不會刪文。

吳思瑤今天在民進黨團記者會指出，她非常好奇，翁曉玲對於「我們都是中國人」的說法，那昨天麟洋配和中國選手比拚時，翁到底為哪一隊加油？在巴黎奧運現場，國人拿著自製海報、毛巾創意文宣為台灣加油，卻受到中國小粉紅的惡意搶奪破壞，翁曉玲要不要出來譴責？

吳思瑤表示，民進黨團非常遺憾，翁曉玲是領著台灣薪水的中華民國立法委員，應當站在支持台灣一方，國家認同不能包牌，不能當雙面人，或有任何曖昧。