翁曉玲賀麟洋配奪金「中國人驕傲」 綠：非常遺憾

台灣男子羽球雙打組合李洋和王齊麟在巴黎奧運奪金，國民黨立委翁曉玲微信發文稱「中國人的驕傲」。民進黨立法院黨團今天說，非常遺憾，反問翁「昨天麟洋配與中國人比拚時，妳為哪一隊加油？」

翁曉玲在麟洋配奪金後，在微信上說「狂賀中華隊王齊麟、李洋羽球雙打二度奧運奪金！中國人的驕傲！」但在臉書上發文則拿掉「中國人的驕傲！」在Instagram Reels上則說「同心同德、貫徹始終，才能齊力得金！」「李洋、王齊麟，台灣之光！」

翁曉玲的發文，引發外界側目。翁曉玲上午接受媒體訪問時回應，「我們就是中國人啊，不管是台灣隊、大陸隊誰贏，都是中國人的驕傲，我覺得這句話沒有錯啊」。

民進黨團幹事長吳思瑤上午在民進黨團輿情說明記者會表示，當麟洋配跟中國人在比拚的時候，「妳到底為哪一隊加油？」如果翁曉玲說自己是中國人，這麼多支持台灣的國人在巴黎奧運現場，拿著自製的海報、毛巾及創意舉牌為台灣加油，卻受到中國小粉紅惡意搶奪、破壞，「妳要不要出來譴責？」當台灣人在巴黎賽會受到中國人霸凌，身為中國人的翁曉玲要不要出來譴責。

吳思瑤說，非常遺憾，翁曉玲領著台灣中華民國薪水的中華民國立委，應當站在支持台灣的一方，「國家認同不能包牌，國家認同不能當雙面人，國家認同不能有任何曖昧之處」；憲法法庭明天就要舉行針對國會職權修法釋憲案的言詞辯論庭，討論的台灣中華民國憲法，不是中國的憲法。