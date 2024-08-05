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補助8千萬轉播奧運卻被寡占 王定宇稱應思考這幾件事

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委王定宇。圖／聯合報系資料照片

巴黎奧運精采賽事如火如荼展開，不少民眾抱怨國內收看轉播的管道有限，且多半集中在必須付費的特定平台。民進黨立委王定宇指出，這牽涉到轉播權利金有多高，他能體會觀眾的心情，但作為公部門，應好好思考如何協助體育產業，台灣運動界跟運動傳播界的長期發展。

奧運轉播權利金居高不下，電視台憂心收益與效益不成正比，因此歷來國內的商業電視台多對此興趣缺缺；今年，愛爾達電視以近5億元終標得台灣獨家轉播權，其中則由教育部體育署補助8000萬元，但也遭立委質疑，愛爾達取得政府千萬補助，卻只限制付費會員觀看，導致一般民眾無法享受奧運賽事。

對此，王定宇於民進黨團記者會上指出，現在政府除了補助新聞公播及相關免費提供，也鼓勵業者爭取轉播權，大家都樂見讓台灣觀眾用更便宜，甚至免費的方式欣賞國家選手的優秀表現，但裡面牽涉奧運賽事的轉播權利金有多高，能否要求全民支付？還是大家習慣免費使用？欣賞習慣容不容易建立起來？

他表示，能體會觀眾的心情，但作為公部門，應該好好思考，如何協助體育產業，以及怎麼做比較符合台灣運動界跟運動傳播界的長期發展。

此外，我國羽球男雙李洋、王齊麟成功在巴黎奧運奪下金牌後，賴清德總統凌晨致電「麟洋配」，更提到總統府音樂會時，抬頭發現月亮突破烏雲，便與坐在身旁的李洋父親說「冠軍沒問題了」，此預言也順利成真，被網友酸說「怪力亂神」。

王定宇則說，前天台南雨停後，他遇到媽媽時便笑說「今天天氣不錯，妳身體和心情絕對健康」，正常人都知道這叫開玩笑，至於不正常的人我們就很難對話了。

巴黎奧運 王定宇 運動

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