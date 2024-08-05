快訊

6招學起來年省15萬！這一項藏「大地雷」 77%青壯年超愛用

奧運攀岩觀賽指南：運動攀岩有哪幾種？怎麼比？

侯友宜宴請立委 2026藍綠白新北可能人選齊聚飄選舉味

聽新聞
test
0:00 / 0:00

翁曉玲指給穿小鞋 憲法法庭逐一駁斥論點：只會激化對立

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導
憲法法庭書記廳指出今指出，大法官獨立審判空間，任何惡意詆毀、醜化大法官或刻意曲解法令之言論，只會激化社會對立，無助釐清與解決重大憲政爭議，且嚴重傷害自由民主憲政秩序。圖／聯合報系資料照片
憲法法庭書記廳指出今指出，大法官獨立審判空間，任何惡意詆毀、醜化大法官或刻意曲解法令之言論，只會激化社會對立，無助釐清與解決重大憲政爭議，且嚴重傷害自由民主憲政秩序。圖／聯合報系資料照片

憲法法庭明天將就國會改革法案是否違憲行言詞辯論，國民黨立法委員翁曉玲日前質疑憲法法庭給立法院訴訟代理「穿小鞋」，作業程序不透明公開，處處設限，又如聲請司法院長兼憲法法庭審判長許宗力與大法官許志雄迴避，憲法法庭只公告駁回裁定的書狀，不公開她提出的聲請迴避狀。憲法法庭今強調書狀皆依法公開，無延宕。

憲法法庭呼籲各界理性表達意見，大法官依法須超出黨派以外，獨立審判，不受任何干涉，憲法法庭依憲訴法、相關法令規定及前例辦理，未獨厚特定當事人，且考量個案性質差異，已從寬處理、平衡發言時間，希望各界尊重大法官獨立審判空間。憲法法庭書記廳指出，任何惡意詆毀、醜化大法官或刻意曲解法令之言論，只會激化社會對立，無助釐清與解決重大憲政爭議，且嚴重傷害自由民主憲政秩序。

憲法法庭指出，依照憲法訴訟法第18條第1項規定，受理聲請案件後，於憲法法庭網站公開聲請書及答辯書；憲法訴訟案件書狀及卷內文書公開辦法第2條、第3條及第7條等規定，憲法法庭在網站公開供當事人及不特定公眾閱覽的書狀及卷內文書包含聲請書及答辯書、補充聲請書及補充答辯書、專家學者與機關或團體提供的專業意見或資料、法庭之友意見書，以及其他經憲法法庭認有必要公開的書狀及所附證據、文件、卷內文書。

憲法法庭7月31日起陸續收受本案相關言詞辯論書狀，依內部流程辦理限制公開事項的適當遮掩，8月2日在憲法法庭網站公開，並無延宕。至於聲請迴避書狀，「不是屬於依法應公開的書狀及卷內文書」，無須於憲法法庭網站公開，這在7月20日的新聞稿就已經說明過。

此外，憲法法庭也指憲法訴訟書狀的格式及記載方法，應依憲訴法授權訂定的憲法訴訟書狀規則「書狀內容之頁數、格式及記載方法，應依附件一之規定。」規定，其中聲請書、答辯書、言詞辯論意旨書、專家諮詢意見書、法庭之友意見書等，以電腦文書處理者，均有20頁的頁數限制。

憲法法庭也指，目前由立法院民進黨黨團等所提出的言詞辯論意旨書，都均符合書狀規則頁數限制。考量民進黨立法院黨團的人數不少，指定相關機關立法院則為大型合議機關，除依法委任的訴訟代理人外，特別准許民進黨立法院黨團至多指定3人代表到庭陳述意見，立法院則得由至多3名機關代表出庭，且未嚴格限制只能提出1份言詞辯論意旨書，已依案件特殊性從寬辦理。

這次立法院機關代表和訴訟代理人共提出6份書狀，其中2份超過書狀規則頁數限制；專家諮詢意見書、法庭之友意見書也有若干違反頁數限制的情形。憲法法庭僅先公開此類逾越頁數限制的書狀前20頁內容，並將通知具狀人依頁數規定修正內容，其餘合於書狀規則的書狀，則全部公開。

另外，憲訴法第44條明定憲法法庭審理案件評議的過程應嚴守秘密，憲法法庭閱卷規則第3條前段明定「裁判草案及其準備或評議文件，不得提供當事人或第三人閱覽、抄錄、重製或攝影，或付與複本。」即當事人得聲請閱卷的內容，不包含案件審查報告、評議紀錄等文件。

受審查法規範的主管機關，視為憲訴法第三章所定案件之相對人。本案受審查法規範包括刑法第141條之1規定，「法務部」因屬刑法主管機關，依法通知其於言詞辯論期日到庭，並非憲法法庭指定的相關機關，立法院的訴訟代理人對此聲明異議，憲法法庭已於今日依法裁定駁回。

國民黨立委翁曉玲稱憲法法庭給立法院訴訟代理「穿小鞋」，憲法法庭今針對疑問逐一駁斥，並指目前由立法院民進黨黨團等所提出的言詞辯論意旨書，都均符合書狀規則頁數限制，而立法院機關代表和訴訟代理人共提出6份書狀，其中2份超過書狀規則頁數限制。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委翁曉玲稱憲法法庭給立法院訴訟代理「穿小鞋」，憲法法庭今針對疑問逐一駁斥，並指目前由立法院民進黨黨團等所提出的言詞辯論意旨書，都均符合書狀規則頁數限制，而立法院機關代表和訴訟代理人共提出6份書狀，其中2份超過書狀規則頁數限制。圖／聯合報系資料照片

大法官 憲法法庭 立法院

延伸閱讀

國會改革釋憲案...憲法法庭明言詞辯論 重要爭點、專家學者一次看！

奪銅李孟遠練習地「宜蘭四方林靶場」即將消失 國產署提解方

【重磅快評】賤招當法寶 難道翁柏宗還有重要任務？

【即時短評】搞對抗展執政權威 賴四年執政能有坦途？

相關新聞

補助8千萬轉播奧運卻被寡占 王定宇稱應思考這幾件事

巴黎奧運精采賽事如火如荼展開，不少民眾抱怨國內收看轉播的管道有限，且多半集中在必須付費的特定平台。民進黨立委王定宇指出，...

幕後／新北市政交流餐會 藍綠白各有盤算？

新北市政交流餐會，藍、綠、白各有盤算。有主場優勢的藍營副市長劉和然，預期將扮演關鍵溝通角色凸顯市政能力；立院藍黨團書記長...

侯友宜宴請立委 2026藍綠白新北可能人選齊聚飄選舉味

新北市長侯友宜今晚將舉行市政交流會，邀請新北市區域與不分區立委餐敘，拜託立委不分黨派協助新北爭取各項重大建設。今晚預計有...

審計部報告／足球六年計畫掉漆 男足世界排名仍在後段

全民沉浸在羽球男子雙打組合王齊麟、李洋在2024年巴黎奧運得到金牌佳績喜悅中，不過，審計部日前公布報告，卻發現體育署為提...

麟洋配連兩屆奧運得金 柯文哲：運動家精神是台灣之光

巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」擊敗中國組合奪金，民眾黨主席柯文哲今天說，恭喜王齊麟、李洋再次奪得奧運羽球男子雙打金牌，成為台...

賀麟洋奪金 朱立倫發送200份雞排 喊再奪金就加碼

巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟昨天奪下中華隊首金，完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。國民黨主席朱立倫今上午在中央黨部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。