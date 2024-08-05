以黎情勢緊張3台人滯留當地 外交部：必要時提供協助

以色列和黎巴嫩真主黨緊張情勢升溫，美國及英國籲請在黎巴嫩的公民離境。外交部今天表示，目前仍有2名僑胞、1名學生滯留黎巴嫩，駐約旦代表處將持續與3人保持聯繫，必要時提供協助。

美國駐黎巴嫩大使館日前發布聲明，籲請在當地的美國公民，「若能取得任何機票」就離境；英國外交部也在聲明中表示，「在仍有商業選擇的情況下」，英國國民應該立即離開這個中東國家。

對此，外交部回應記者提問表示，駐約旦代表處與旅居黎巴嫩的民眾保持聯繫，在黎巴嫩共有5名僑胞，目前有3人已離開黎巴嫩，2人因家庭因素選擇續留黎巴嫩。

外交部說明，此外，另有1名學生，經勸說後已同意考慮於近日內離開黎巴嫩，駐約旦代表處將持續與該2名僑胞及學生保持聯繫，必要時提供協助。

外交部也再次籲請民眾，近期避免前往以色列及黎巴嫩旅遊，而正在以色列及黎巴嫩從事商旅活動的民眾務必提高警覺，注意自身安全，並請主動與相關駐外館處聯繫。

民眾在以色列如果遇到急難或緊急事故，請撥打駐以色列代表處緊急聯絡電話：＋972-544-275-204；如在黎巴嫩遇到急難或緊急事故，請撥打駐約旦代表處緊急聯絡電話：＋962-79-5552605；或撥打外交部「旅外國人緊急服務專線」：＋886-800-085-095，以獲得及時協助。