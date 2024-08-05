審計部報告／足球六年計畫掉漆 男足世界排名仍在後段

全民沉浸在羽球男子雙打組合王齊麟、李洋在2024年巴黎奧運得到金牌佳績喜悅中，不過，審計部日前公布報告，卻發現體育署為提升我國國家足球競技實力的「足球六年計畫」，共編列43億元預算，盼在2023年底前有效提升我國足球實力、興建6座合乎國際標準足球場。該計畫在去年底已執行完畢，但整體執行率僅僅47.22%，我國足球實力仍落在世界排名後段班，也只興建完成一座有諸多缺失待改善的高雄楠梓文中足球場，指計畫有諸多未盡周妥之處，認為體育署應強化決策品質，訂出計畫後也要滾動式檢討計畫執行成效並適時修改內容。

為提升我國足球競技實力，體育署先前提出「足球六年計畫」（107至112年度），擬訂健全國家隊選訓賽輔獎、推動企業足球（半職業）運動發展、完善硬體設施、鼓勵各級學校籌組足球隊等4大主軸策略，期許厚植足球運動發展與提升國家足球競技實力。主軸計畫希望能將我國足球實力提升到世界排名100名內，以及在高雄市、新北市、台中市、宜蘭縣、新竹縣等地興建6座國際標準足球場，並輔導產業成立職業或半職業球隊，培植潛力優秀選手，健全足球發展體系。

體育署「足球六年計畫」總經費43億1760萬元，審計部近日發布「112年度中央政府總決算審核報告」，截至民國112年底止，累計執行數20億3862萬餘元，執行率約為47.22％，總目標為「6年內我國足球世界排名達到100名以內」，並且擬訂健全國家隊選訓賽輔獎等4大主軸策略。根據國際足球總會公布的世界足球排名，我國男子足球去年為第154名，尚未達成預計總目標。

審計部表示，在健全國家隊選訓賽輔獎、推動企業足球（半職業）運動發展等2項主軸策略，著重於精進國家隊組訓及參賽，培養國家隊選手實力，並且持續輔導成立職業或半職業企業球隊，培植潛力優秀選手，健全整體足球發展體系，應是達成「6年內我國足球世界排名達到100名以內」總目標的關鍵策略，不過執行率分別僅為36.49％、35.18％。

另外，為了協助解決（半）職業聯賽專用足球場不足問題，有意願投入資源與企業合作成立職業足球代表隊的縣市政府，體育署規劃在足球六年計畫，補助興建標準國際足球場館6座，經核定有新北市、高雄市、宜蘭縣及新竹縣市等，金額合計為5億8185萬元。

審計部指出，體育署後續以前瞻基礎建設計畫經費，核定補助台中市政府5億元興建台中足球運動休閒園區，然而去年底計畫執行期滿，已完工的標準國際足球場館，僅有高雄市楠梓文中足球場1座，有多項缺失未盡改善，應該強化計畫決策品質，督促設施工程履約管理與使用效益考核，此外，補助興（整）建運動設施的等級檢核機制也未盡健全，同時有待加強考核營運效益，包括推動足球六年計畫尚未達世界排名目標，應該持續精進國家隊組訓參賽及輔導企業球隊經營。