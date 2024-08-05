幕後／新北市政交流餐會 藍綠白各有盤算？

新北市政交流餐會，藍、綠、白各有盤算。有主場優勢的藍營副市長劉和然，預期將扮演關鍵溝通角色凸顯市政能力；立院藍黨團書記長洪孟楷將強化其中央與地方溝通橋樑的代表性；來勢洶洶的綠委蘇巧慧，直衝對手陣營一探虛實以利設定未來戰略；白委黃國昌盼藉此了解新北市政，持續實踐「國昌學侯」以待來日。

新北市進入後侯友宜時代，侯如何在這兩年期間的「最後一舞」留下歷史定位，是他最重要目的，尤其市政成績關乎下一屆藍營能否保住新北市藍營最大灘頭堡。

侯友宜上任以來，包括五股垃圾山等政績有目共睹，但連任後，因總統選舉失利一度受挫，強化與中央立委溝通，再度留下令人深刻政績，成了他剩下任期首要任務。

藍營人士指出，侯友宜屬意的熱門人選劉和然，是侯重要幕僚，跟著侯友宜下鄉到29區與里長座談，近期更率市府團隊拜訪內政部，並代表出國與招商，更是新北與中央部會窗口，先前國會改革說明會他積極參與超過9場活動，這次餐會預期將扮演重要溝通角色，凸顯其處理市政能力。

同樣身為藍營熱門人選之一的洪孟楷，在立院黨團書記長一職，國會改革扮演關鍵角色，更是勤奮參與地方國會改革宣講等活動，再度參與侯友宜市政交流會，就是要展現他是重要的中央與地方溝通橋樑代表性，為下一步蓄積能量。

同樣熱門的台北市副市長李四川，雖然因為身份難以公開跑行程，但地方「擁川」勢力持續運作，藍營內部角力已經開始。

蘇巧慧對選市長已表態「很努力朝這個方向」，是4位藍綠白人選參選態勢最明朗者，除在國會用力拚，當選民進黨新北市黨部主委後，更率黨部成員宣講反國會濫權與一系列黨務改革。綠營人士認為，蘇已連續多次參與侯友宜交流餐會，證明她為地方建設同樣不分藍綠，選舉在即，再度勇闖侯友宜主場，不僅能一探藍營虛實，更有利未來在政策攻防，提出更有效的對策。

黃國昌雖近期仍以立院作為主要戰場，但從參與侯友宜的里長座談會起，展現其經營地方態度，更是目前為止唯一在新北設立服務處的不分區立委，2016仍是新北區域立委時未參加朱立倫交流會，這次排除萬難參加侯友宜市政交流會，實踐其「國昌學侯」策略，積極為下一步布局。