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侯友宜宴請立委 2026藍綠白新北可能人選齊聚飄選舉味

聯合報／ 記者葉德正李成蔭／新北即時報導
新北市副市長劉和然今晚將出席侯友宜市政交流會。本報資料照
新北市副市長劉和然今晚將出席侯友宜市政交流會。本報資料照

新北市長侯友宜今晚將舉行市政交流會，邀請新北市區域與不分區立委餐敘，拜託立委不分黨派協助新北爭取各項重大建設。今晚預計有10名立委出席，市府雖強調是例行性交流，但藍、綠、白陣營在2026新北市長可能人選民進黨立委蘇巧慧、民眾黨立委黃國昌、國民黨立委洪孟楷，與新北市副市長劉和然都會到場，讓這場餐會飄濃濃選戰政治味，更為2026選戰提前拉開序幕。

今晚出席名單除出國或有其他行程的民進黨立委吳秉叡、李坤城、國民黨立委羅明才外，其餘9位新北區域立委和民眾黨不分區立委黃國昌共計10人會到場，本次交流更是新北市首度邀請不分區立委，侯、昌關係引發聯想。

主辦單位新北市府研考會副主委紀淑娟指出，這次交流活動目的，主要是新北各大建設如火如荼進行中，盼邀請新北市立委們協助，討論議題主要兩大塊，其一是新北不少案件都在中央審議，如各項都市計畫等，在不同委員會委員能協助拜託中央加速審議。

另就是經費部分，新北目前尤其以軌道建設極高，同樣希望各委員協助在統籌分配稅與相關補助上，拜託立委們幫忙。

新北市早在朱立倫時代就有宴請轄區立委慣例，但早年參加人數不多，但侯友宜上任後的交流餐敘，幾乎不分黨派的立委都會出席，這次交流活動不分藍綠委員出席率同樣很高。

市府強調是依循慣例，首度邀請不分區的黃國昌，也是因他在新北有設立服務處，但不少與會者正好有意爭取2026，更視此次會議是打探各黨派人選虛實的絕佳機會。

劉和然表示，市長上任以來態度一直都強調建設不分黨派，邀請者都是新北市的立委，盼藉此向各位委員報告新北建設方向與重點工作，他身為市府團隊市政組成員，出席活動向委員報告說明，與選舉沒有關聯。

蘇巧慧表示，新北市府往年都有邀請她參加餐敘，只要時間允許都會參加，尊重主辦單位安排，新北各項重大建設，她都持續在做，該替新北市民爭取的建設都會極力爭取。

洪孟楷表示，侯友宜4年前也以新北大家長身分宴請新北12位委員，當時藍三綠九不分黨派都共同出席，侯這次主動邀約大家，所以晚上他一定會出席。他已盤點十大需中央支持或列管的重大地方建設，同時也會於會中請教市府哪些需要爭取的，講了10多年的財務收支劃分法，國、民兩黨都曾要求修法，而400萬人口的新北市，真的是六都中平均分配最少，因此也會希望新北委員都能一起支持。

黃國昌在截稿前尚未回應。

民眾黨立委黃國昌今晚將出席侯友宜市政交流會。本報資料照
民眾黨立委黃國昌今晚將出席侯友宜市政交流會。本報資料照
民進立委蘇巧慧今晚將出席侯友宜市政交流會。本報資料照片
民進立委蘇巧慧今晚將出席侯友宜市政交流會。本報資料照片
國民黨立委洪孟楷今晚將出席侯友宜市政交流會。本報資料照
國民黨立委洪孟楷今晚將出席侯友宜市政交流會。本報資料照

侯友宜 黃國昌

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