賀麟洋奧運奪金發雞排 朱立倫：中華隊再奪金就加碼

為慶賀「麟洋配」在巴黎奧運寫下歷史，蟬聯奧運羽球男雙金牌，國民黨主席朱立倫、國民黨智庫副執行長凌濤等人，今天在國民黨中央黨部發送雞排、珍奶。朱立倫說，如果中華隊再得金牌，將會繼續加碼送雞排，呼籲全民作選手最強的後盾。

台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟、李洋在巴黎奧運男雙金牌戰以21比17、18比21、21比19擊敗中國組合王昶、梁偉鏗，不僅順利摘金衛冕，也是奧運賽史上羽球男雙第一個連霸的組合。

朱立倫昨天在臉書上表示，「麟洋配」這面金牌凝聚全台民眾的心，他5日上午會在國民黨中央黨部發送200份雞排，讓大家都能夠參與到這份喜悅。國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤也加碼送100杯珍奶。

今天上午10時不到，國民黨中央黨部外廣場湧現前來領取雞排的人潮，還有民眾專程搭計程車到場，國民黨也派出工作人員發放號碼牌及維持排隊秩序，朱立倫、凌濤等人在上午10時開始發送雞排、珍奶，不到10分鐘便全數發放完畢。

朱立倫在接受媒體聯訪時表示，昨天觀看「麟洋配」的比賽，非常緊張，也很激動，最後得到冠軍，大家都非常開心，已經好久沒有這樣舉國歡騰的感覺，會場響起中華民國的國旗歌，相信那一份感動，是全民共同的心聲，大家真的是熱愛中華隊，熱愛國家。

朱立倫指出，如果中華隊再得金牌，拳擊選手林郁婷得金牌，他會繼續加碼送雞排，相信每一位中華隊選手都是大家的驕傲，不管前面的楊勇緯、戴資穎也好，雖然沒有拿到獎牌，但是都是大家的驕傲，都為國家付出非常多，接下來中華隊還有很多選手要出賽，大家都要給選手加油。

朱立倫表示，林郁婷是新北市的選手，在鶯歌國中、鶯歌工商的時代，就已經見過林郁婷。林郁婷從小在拳擊的表現都是新北的驕傲，參加過各項大小的國際比賽。大家都要做中華隊選手最強的後盾，給林郁婷加油，相信最後會獲得金牌。

媒體詢問，國民黨立委翁曉玲慶賀「麟洋配」奪金，發文寫「中國人的驕傲」，朱立倫僅表示，現在全民歡騰，大家不管是怎樣的心情，都是為「麟洋配」加油，「都是我們的驕傲」。