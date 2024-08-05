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巴黎奧運羽球男雙麟洋配奪金 國民黨發送雞排

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
巴黎奧運羽球男雙中華隊王齊麟與李洋「麟洋配」擊敗大陸隊奪金，為分享奪冠及二連霸喜悅，國民黨上午在黨部發送200份雞排及珍奶。記者侯永全／攝影
巴黎奧運羽球男雙中華隊王齊麟與李洋「麟洋配」擊敗大陸隊奪金，為分享奪冠及二連霸喜悅，國民黨上午在黨部發送200份雞排及珍奶。記者侯永全／攝影

分享王齊麟與李洋在巴黎奧運奪金喜悅，國民黨主席朱立倫上午親自在黨部發送200份雞排及珍奶，朱立倫受訪表示，接下來還有很多優秀的中華隊選手出賽，若再拿金牌，還會加碼發送。

台灣羽球黃金組合「麟洋配」王齊麟、李洋，昨晚在巴黎奧運羽球男雙決賽以2：1擊敗中國隊，為中華隊拿下本屆奧運的第一面金牌，也締造奧運史上羽球男雙連霸紀錄。國民黨主席朱立倫深夜宣布「麟洋配締造二連霸，響應金牌發雞排分享奪冠喜悅」。朱立倫受訪表示，「麟洋配」這面金牌凝聚全國民眾的心，現場響起國旗歌，非常讓人感動，相信全民熱愛我們的中華隊及國家。

朱立倫強調，之前的楊勇緯及戴資穎雖然未能為中華隊拿下獎牌，但都是我們的驕傲。繼續為出賽的中華隊選手加油，若奪金，國民黨還會加碼發送，與全民一起分享奪金喜悅。

巴黎奧運羽球男雙中華隊王齊麟與李洋「麟洋配」擊敗大陸隊奪金，為分享奪冠及二連霸喜悅，國民黨主席朱立倫（中）上午在黨部發送雞排及珍奶，他受訪表示，中華隊再奪金，還會加碼。記者侯永全／攝影
巴黎奧運羽球男雙中華隊王齊麟與李洋「麟洋配」擊敗大陸隊奪金，為分享奪冠及二連霸喜悅，國民黨主席朱立倫（中）上午在黨部發送雞排及珍奶，他受訪表示，中華隊再奪金，還會加碼。記者侯永全／攝影

巴黎奧運 朱立倫 金牌

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