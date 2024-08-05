巴黎奧運羽球男雙麟洋配奪金 國民黨發送雞排

分享王齊麟與李洋在巴黎奧運奪金喜悅，國民黨主席朱立倫上午親自在黨部發送200份雞排及珍奶，朱立倫受訪表示，接下來還有很多優秀的中華隊選手出賽，若再拿金牌，還會加碼發送。

台灣羽球黃金組合「麟洋配」王齊麟、李洋，昨晚在巴黎奧運羽球男雙決賽以2：1擊敗中國隊，為中華隊拿下本屆奧運的第一面金牌，也締造奧運史上羽球男雙連霸紀錄。國民黨主席朱立倫深夜宣布「麟洋配締造二連霸，響應金牌發雞排分享奪冠喜悅」。朱立倫受訪表示，「麟洋配」這面金牌凝聚全國民眾的心，現場響起國旗歌，非常讓人感動，相信全民熱愛我們的中華隊及國家。