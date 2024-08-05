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麟洋配連兩屆奧運得金 柯文哲：運動家精神是台灣之光

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
巴黎奧運羽球男雙金牌戰，挑戰衛冕的我國組合「麟洋配」王齊麟（左）／李洋（右）遭遇第一種子中國大陸梁偉鏗／王昶，最終麟洋配就以21：17、 18：21、21：19勝出，以跨屆12連勝，成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。記者季相儒／攝影
巴黎奧運羽球男雙金牌戰，挑戰衛冕的我國組合「麟洋配」王齊麟（左）／李洋（右）遭遇第一種子中國大陸梁偉鏗／王昶，最終麟洋配就以21：17、 18：21、21：19勝出，以跨屆12連勝，成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。記者季相儒／攝影

巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」擊敗中國組合奪金，民眾黨主席柯文哲今天說，恭喜王齊麟、李洋再次奪得奧運羽球男子雙打金牌，成為台灣體壇史上首次連續2屆奧運都贏得冠軍的傳奇組合，「台灣因為有你們而驕傲！你們的運動家精神，就已經是台灣之光！」

台灣代表團在巴黎奧運寫下歷史，羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟昨天分別以21比17、18比21、21比19，在金牌戰擊敗中國組合王昶、梁偉鏗，順利奪下台灣代表團首面金牌，並且完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。

柯文哲深夜在臉書發文表示，昨天晚上很多台灣觀眾在看比賽，守著螢幕為王齊麟跟李洋加油，因為「麟洋配」冠軍賽的對手，來自世界羽聯男雙排名第1的中國「梁王組合」，不過麟洋配一快一重、掌握節奏的球風，再加上相輔相成的絕佳默契，成功贏過強敵，獲得人生第2面奧運金牌。

柯文哲說，麟洋配能夠成為台灣家喻戶曉的運動選手，當然不只是因為絕佳球技，一部分原因是他們的人生態度。這對國中同學從上一屆東京奧運大放異彩之後，接受媒體採訪時向台灣觀眾展現平常活潑幽默、真誠自然的性格，早就讓麟洋配本來超高的好感度再大幅提升。

柯文哲也說，雖然在東京奧運之後，麟洋配一度成績不理想，認為自己陷入低潮，但是他們再次寫下奇蹟，又一次感動無數人，感謝王齊麟跟李洋，不論比賽成績如何，「你們的運動家精神，就已經是台灣之光！」

另外，柯文哲昨天也在臉書發文提及，身為2024奧運女子57公斤級選手，林郁婷力抗強敵卻被捲入性別爭議，儘管國際奧會（IOC）早已主動發出聲明，為其背書「所有參加巴黎奧運拳擊項目的運動員，都已經依照規定，通過了資格檢測」。

柯文哲指出，林郁婷已經比賽多年，不是突然冒出來的選手，但是卻因為威脅到對手，遭遇道來自賽場外的干擾，幸好她沒有因此影響表現，前天還是強勢挺進四強，再度打趴對手，繼續向金牌前進，相信林郁婷能夠一路過關斬將，克服那些無謂的干擾，「繼續心無旁騖、全力拼搏吧！」

巴黎奧運 柯文哲 金牌

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