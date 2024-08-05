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賀麟洋奪金 朱立倫發送200份雞排 喊再奪金就加碼

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟昨天奪下中華隊首金，完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。國民黨主席朱立倫今上午在中央黨部發放200份雞排慶祝，並表示，接下來若有選手再奪金，會繼續加碼發放雞排。圖／國民黨提供
巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟昨天奪下中華隊首金，完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。國民黨主席朱立倫今上午在中央黨部發放200份雞排慶祝，並表示，接下來若有選手再奪金，會繼續加碼發放雞排。圖／國民黨提供

巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟昨天奪下中華隊首金，完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。國民黨主席朱立倫今上午在中央黨部發放200份雞排慶祝，並表示，接下來若有選手再奪金，會繼續加碼發放雞排。

朱立倫今上午在中央黨部發放200份雞排，智庫副執行長凌濤也加碼發送50杯珍奶，一早就有民眾排隊，雞排與珍奶10分鐘內全數發送完畢。

朱立倫受訪時表示，比賽一開始非常緊張、激動，麟洋配最後奪金牌，舉國歡騰，已經好久沒有這樣的感覺。當國旗歌響起的那份感動，是全民共同的心聲，大家都在電視機前跟著一起唱，展現熱愛中華隊與我們的國家。

至於接下來若有選手再奪金是否會再發雞排？朱立倫說，相信每位中華隊選手都是大家的驕傲，「不管是楊勇緯、戴資穎等，雖然沒拿到獎牌但都是我們的驕傲，」都為國家付出非常多，接下來還有很多選手都要為他們加油。如果林郁婷再得金牌，他也要繼續加碼。

對於台灣亞運拳擊金牌女將林郁婷被捲入性別爭議，朱立倫也聲援表示，林郁婷是新北選手，在學生時代就見過她，也為她加油，林郁婷從小在拳擊的表現，都是大家的驕傲。擂台上大家比較就好，不要用這種方式傷害選手，大家永遠會做選手最強的後盾，給林郁婷加油，期待她得牌。

此外，國民黨立委翁曉玲被指在微信朋友圈發文稱「狂賀中華隊王齊麟、李洋羽球雙打二度奧運奪金！中國人的驕傲！」引發熱議。朱立倫則未多做回應，僅說，現在全民歡騰，不管是怎樣的心情，大家都是為麟洋加油。

巴黎奧運 朱立倫 雞排

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