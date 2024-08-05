賴總統第一時間致電王齊麟李洋 讚台灣驕傲

巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」擊敗中國組合勇奪金牌。知情人士指出，總統賴清德第一時間致電王齊麟、李洋，讚許他們「冷靜、技巧純熟、搭配得天衣無縫」，強調是台灣驕傲，民眾都深深以他們為榮。

台灣羽球男雙組合「麟洋配」王齊麟、李洋在巴黎奧運男雙金牌戰以21比17、18比21、21比19擊敗世界排名第1的中國組合王昶、梁偉鏗，賴總統賽後致電王齊麟、李洋。

知情人士說，賴總統稱讚王齊麟、李洋的精彩表現是台灣驕傲，他與台灣民眾一樣全程緊盯為他們加油，深深以他們為榮。

王齊麟對能夠獲得好成績自己也很開心，賴總統提及王爸爸去爬七星山果然帶來好運氣，王齊麟笑稱他父親這次不只爬七星山，還喝了金牌啤酒。

賴總統對李洋表示，「恭喜你，太棒了，你好冷靜，你們不只技巧純熟，重點是默契搭配得天衣無縫」，李洋開心回答，「對，我們兩個就一動一靜」。

知情人士說，賴總統跟李洋聊起總統府音樂會的小插曲，當晚李洋的父親就坐在賴總統旁邊一起欣賞音樂，總統抬頭發現月亮突破烏雲，特別告訴李爸爸，這代表突破與希望，「冠軍沒問題了」，這番打氣如今果然成真；李洋很謝謝賴總統關心，更要謝謝民眾集氣加油，非常感謝大家。

知情人士指出，賴總統也向教練陳宏麟與劉佳城表示真心感謝，尤其他們一路陪伴辛苦練習，如今成為金牌教練，連2年金牌、連12勝破奧運紀錄，非常非常不容易。

陳宏麟謙虛告訴賴總統，這不只是選手肯吃苦努力，更要謝謝國訓中心防護員等所有國家團隊全力支持當後盾，才有今天。