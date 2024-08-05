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馬英九泰國演講喊話賴總統 改變「新兩國論」台獨路線

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導

前總統馬英九昨天受邀在泰國曼谷以「兩岸和平與中華民族的未來」為題發表演說。他喊話賴清德總統，改變「新兩國論」的台獨路線，回到中華民國憲法及「兩岸人民關係條例」來處理兩岸關係，並呼籲美國及關心台灣的國際友人，要鼓勵台灣與大陸對話，這是對各方及區域安全最有利的方式。

馬英九應泰國中華會館邀請出席第廿七屆「中山講座」，這是馬二度到泰國訪問，上一次是一九九六年，距今已有廿八年之久。馬英九並在演講結束後，前往中華會館向國父銅像致敬。

馬英九說，賴清德總統於五二○就職演說中，公開宣示「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」的「新兩國論」台獨路線，引發陸方強烈反應，不只發動大規模圍台軍演，更進一步公布懲戒台獨勢力的規定。

馬英九說，「新兩國論」對台灣安全與兩岸和平毫無益處，只會埋下仇恨、不安與動亂的種子。他要再次呼籲賴總統以兩岸和平、台灣百姓安全為念，回歸憲法「一中原則」，重建兩岸互信，這不只是中華民國總統的義務，也能為兩岸及區域帶來和平。

至於兩岸是否會發生戰爭？馬英九說，他始終認為「並非不可能，但機會不大」，關鍵是兩岸要能謹慎處理彼此關係；備戰有其必要，但高昂軍費對台灣來說是沉重負擔，尤其若軍購變成美總統候選人川普口中繳「保護費」的荒謬、輕蔑說法，國防預算等於錢坑法案，會拖垮台灣財政，只會圖利美國的軍工複合體。

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