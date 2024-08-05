快訊

奧運羽球／退大陸組合跨屆12連勝 麟洋配二連霸創紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

洪秀柱挺謝國樑 批綠藉罷免翻轉國會少數

聯合報／ 記者邱瑞杰鄭媁／連線報導
國民黨前主席洪秀柱（左）昨出席國民黨基隆市黨部「挺善樑」活動，力挺基隆市長謝國樑（右）。記者余承翰／攝影
國民黨前主席洪秀柱（左）昨出席國民黨基隆市黨部「挺善樑」活動，力挺基隆市長謝國樑（右）。記者余承翰／攝影

教師出身的立法院前副院長洪秀柱，昨從教育政策角度，肯定基隆市長謝國樑發自內心關心教育和孩子，並指賴清德總統藉罷免謝國樑，想翻轉民進黨國會少數局面。發動罷免團體表示，洪秀柱遠離人民太久，台灣與中國不一樣，不會只聽黨令，請她認清事實。

謝國樑表示，上任市長一年半多，投入教育的心力和經費很多，除了增加學校午餐經費，比照台北市、特教一人開班，也與美國加州大學柏克萊分校視訊開課。市府還開設基隆親子照顧平台，孩子晚上不適，若不能馬上看診，會有醫師回答家長諮詢。如果有人問「小愛爸爸」最關心什麼，他的答案就是孩子和剛出社會的年輕人。

發動罷謝的「山海公民拆樑行動」，號召民眾連署達標後，將連署人名冊送交基隆市選委會查對。市選委會最遲十七日完成查對，並將結果函報中央選委會，若不符合由市選委會通知領銜人十日內補件，若符合罷免案即成立，宣告後廿日起，六十日內辦理投票。

前總統馬英九等藍營政壇「大咖」相繼挺謝，也有多名立委聲援。洪秀柱昨到國民黨基隆市黨部表示，謝國樑不是做市長才關心教育，十多年前謝當立委時就來找她，提出想為自閉症兒童做一些事情計畫，最後要她拍廣告短片，在電影院播映。她認為謝國樑是發自內心，關心孩子的暖男，那是他的初心，因本性如此，才會在年經時就關懷自閉症兒童。

洪秀柱質疑民進黨想先罷免謝國樑，等聲勢大漲後，全國一連串立委罷免就開始，瓦解國會藍白脆弱多數局面。

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉說，洪秀柱無視人民訴求，迫不及待進行政黨攻擊，讓人回想起她過去參選總統，也因脫離民意遭「換柱」事件；四萬三千名基隆人連署罷謝，代表生活因謝而受到嚴重損害，「請問國民黨聽到老百姓的聲音了嗎？」

因為罷樑事件，連帶國民黨全國黨代表大會時程也受影響。往年全代會多於七至九月間舉辦，國民黨內原先曾考量，全代會是否移師基隆，塑造全黨力挺謝國樑的氛圍；不過，考量罷免案成案尚未確定，即使成案，投票時間也未定，加上必須提前寄給海外黨員投票通知函，在各方面程序及時程考量下，黨中央預計十月底、十一月初舉辦。

基隆市選委會 洪秀柱 罷免 謝國樑 賴清德 馬英九

延伸閱讀

市區「咱基隆人反惡罷」看板醒目 罷團諷沒有一位是基隆人

洪秀柱批罷謝國樑令人心寒 罷團重提「換柱」反譏：遠離台灣人民太久

罷免陣營譏謝國樑同台「非基隆人」 洪秀柱：講這話格局太小

被罷免陣營取綽號「鐵柱」 謝國樑不在意：在基隆他是小愛爸爸

相關新聞

洪秀柱挺謝國樑 批綠藉罷免翻轉國會少數

教師出身的立法院前副院長洪秀柱，昨從教育政策角度，肯定基隆市長謝國樑發自內心關心教育和孩子，並指賴清德總統藉罷免謝國樑，...

蔡英文循李登輝模式訪日？蔡辦否認

賴清德總統計畫下半年出訪，前總統蔡英文也傳出有出國計畫，據悉可能鎖定日本或歐洲，有媒體報導，蔡英文可能比照前總統李登輝模...

馬英九泰國演講喊話賴總統 改變「新兩國論」台獨路線

前總統馬英九昨天受邀在泰國曼谷以「兩岸和平與中華民族的未來」為題發表演說。他喊話賴清德總統，改變「新兩國論」的台獨路線，...

市區「咱基隆人反惡罷」看板醒目 罷團諷沒有一位是基隆人

基隆市中心建物外牆，出現藍營政治人物趙少康、王鴻薇和羅智強號召「咱基隆人反惡罷」看板，發動罷免案的團體表示，3人長期對基...

臨時會可能性低 NCC需停擺到下會期

民進黨因NCC委員任期屆滿卻無法及時通過提名，希望國民黨與民眾黨召開臨時會處理，但國民黨書記長洪孟楷強調...

公開聲請迴避狀「24小時內遭駁回」 翁曉玲：大法官立場不言而喻

國會改革修法釋憲案6日將展開言詞辯論，國民黨立委翁曉玲日前聲請司法院長兼憲法法庭審判長許宗力與大法官許志雄迴避，被憲法法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。