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市區「咱基隆人反惡罷」看板醒目 罷團諷沒有一位是基隆人

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市中心建物外牆出現藍營政治人物趙少康、王鴻薇和羅智強號召「咱基隆人反惡罷」看板，成為話題。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中心建物外牆出現藍營政治人物趙少康、王鴻薇和羅智強號召「咱基隆人反惡罷」看板，成為話題。記者邱瑞杰／攝影

基隆市中心建物外牆，出現藍營政治人物趙少康王鴻薇羅智強號召「咱基隆人反惡罷」看板，發動罷免案的團體表示，3人長期對基隆不聞不問、漠不關心，看板訴求「咱基隆人反惡霸」，但在基隆成長的1個都沒有。

基隆市愛一路一棟大樓，面向仁二路、基隆港的外牆高處出現一面大型看板，中間是中廣前董事長趙少康和國民黨立委王鴻薇、羅智強的照片，兩側分別寫著「咱基隆人反惡霸」，以及圈選「不同意罷免」的圖案，號召民眾挺基隆市長謝國樑，出門投下「不同意罷免」票用意明顯。

「山海公民拆樑行動」發言人林茵茵今天說，謝國樑為了拉高個人聲勢，市區開始出現各類挺樑看板，從先前還能看到謝國樑（照片）出現在上面，現在卻只剩下羅智強、趙少康和王鴻薇，3名長期對於基隆不聞不問、漠不關心的政客，一旁寫著「咱基隆人反惡霸」，卻一位在基隆成長的人都沒有。

林茵茵說，身為基隆市民，罷免變成政黨對決是他們絕對不願看到的局面，不過既然國民黨堅決要走錯的路，罷團只能再次呼籲謝想清楚，與這些國民黨人同台，對自身罷免局勢到底有沒有加分作用？爭議市政是不是應該說明清楚？與其與這些非基隆人同台，努力讓市府運作螺絲鎖緊是不是才是重點？

林茵茵說，從車站鞠躬到現在的看板，一言一行都充滿著作秀的痕跡，這不是民選市長該有的模樣。罷團慶幸能夠藉由這場罷免，看見謝國樑的真面目，讓民眾不是被創造出來的人設繼續欺騙。

對於罷團的質疑，謝國樑說，包括台北市長蔣萬安、前總統馬英九、趙少康和今天來基隆的「柱柱姐」、立法院前副院長洪秀柱，都是長期關心台灣，而且擔任過不同重要職務的政治人物。現在台灣是自由開放的社會，最近都看到生活在台灣的日本人，還有香港人，都對台灣的政治有很多的鼓吹跟理念的抒發，這個就是台灣自由、民主可貴的地方。

洪秀柱表示，罷團講這話的人格局太小，了解謝國樑的朋友，不能從四面八方來替他說一些真心的話，來介紹真實的謝國樑嗎？這是沒有道理的事情，台灣就這麼小。

洪秀柱反問，他們請人家來，加以更多的力道，汙衊、謠言、傳說，利用各種側翼（宣傳罷樑）就可以了嗎？你不准人家還手，不准人家還嘴，不准人家請人家朋友共同來加持、來說明，會講這種話不可思議。

基隆市中心建物外牆出現藍營政治人物趙少康、王鴻薇和羅智強號召「咱基隆人反惡罷」看板，成為話題。記者邱瑞杰／攝影
基隆市中心建物外牆出現藍營政治人物趙少康、王鴻薇和羅智強號召「咱基隆人反惡罷」看板，成為話題。記者邱瑞杰／攝影

國民黨 洪秀柱 王鴻薇 罷免 羅智強 謝國樑 趙少康

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