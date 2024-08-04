朱立倫高喊「縣長加油」 楊文科：55.5%人民不相信司法公平

國民黨朱立倫今天上午出席國民黨新竹縣黨部基層小組長以上幹部訓練暨國會改革說明會，致詞前高喊：「縣長楊文科加油」，黨員們也高喊「加油」，令人聯想與先前官司有關。不過朱立倫幕僚表示，每一場說明會，都會為地方首長喊加油。楊文科致詞時也指出，有55.5%人民不相信司法是公平，似乎為自己不平發聲。

新竹縣長楊文科指出，最近台灣公民人權聯盟發布訊息，讓他很意外，有55.5%人民不相信司法是公平，84.7%不相信檢察官不受到政治力來辦案，這讓他看了覺得非常難過，司法應該是最後一道防線，要鼓勵認真、負責的公務員好好做事，而不是要讓公務員畏首畏尾，什麼事都不要做，這影響非常深遠。

楊文科也表示，未來會全力支持國民黨提名的人，在黨主席朱立倫帶領下團結在一起，新竹縣要做為全國標竿，「相信國民黨，跟著國民黨走」，做對的事情，讓國家未來富庶繁榮，讓大家生活幸福、健康、快樂。