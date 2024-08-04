洪秀柱批罷謝國樑令人心寒 罷團重提「換柱」反譏：遠離台灣人民太久

立法院前副院長洪秀柱今到基隆挺市長謝國樑，並從政治角度解讀罷謝案，指立法院現在藍白是脆弱的多數，民進黨想藉罷謝提振聲勢，再發動一連串罷免（立委）翻身成多數黨。罷謝團體回應，洪遠離台灣人民太久，才會無視人民訴求，進行政黨攻擊。

發動罷謝人士組成「山海公民拆樑行動」，號召民眾連署達標後，將連署人名冊送交基隆市選委會查對。市選委會最遲17日完成查對，並將結果函報中央選委會，若不符合由市選委會通知領銜人10日內補件，若符合，罷免案即成立，並自宣告20日起，60日內辦理投票。

洪秀柱說，政治人物要有良心，沒良心很糟糕，從疫情開始的口罩、疫苗，後來缺蛋、缺這個、缺那個，政府就拚命花錢，錢到哪裡去了？我們的錢哪裡去？那是我們的錢，每個老百姓的錢，要用在刀口上。

洪秀往表示，老百姓要的不多，就安居樂業，好好生活，有職業，好好教孩子。基隆好不容易選出一個還不錯的市長，不知道有什麼罪大惡極的事，今天的政府和政治人物要罷免他。

洪秀柱分析原因，因為立法院現在藍白加起來是脆弱的多數，人家（民進黨）想方設法想翻轉，方法就是罷免，從台灣頭基隆開始，罷謝後聲勢大漲，全國一連串罷免就開始了。今天的政治讓人覺得很心寒，鬧來鬧去，有人顧老百姓的生活嗎？沒有，整天罷免。

洪秀柱說，少數服從多數，多數尊重少數，不是民主政治理所當然的精神？但今天不是，輸了不甘願。況且你（賴清德總統）贏了，沒有輸，只是票數輸。賴獲四成選票當選總統，投票率七成，其實有投票權的人只有28%投票給賴。

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉說，洪秀柱久違螢光幕，今天來基隆第一件事，就是無視人民訴求，迫不及待進行政黨攻擊，不難令人回想起過去，她也因脫離民意而遭到國民黨主席朱立倫主導「換柱」歷史事件。

李晏蓉表示，過往台灣罷免縣市首長的案例很少，如今基隆卻有4萬3千人願意出來連署，代表老百姓的生活正是因為謝國樑而受到嚴重損害，才會願意站出來，請問國民黨聽到老百姓的聲音了嗎？